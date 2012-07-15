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国际财经 | 2012年 7月 16日 星期一 07:35 BJT

独家：Libor丑闻迫使巴克莱从阿联酋利率设定小组请辞--消息

路透阿布扎比/迪拜7月15日电---业内消息人士周日对路透称,英国巴克莱银行(BARC.L)计划退出阿联酋(阿拉伯联合大公国)的银行间拆借利率设定小组,因其在国内卷入伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻.

巴克莱是12家给出阿联酋迪拉姆银行间拆借利率参考性报价的银行之一.对这些报价平均计算後得出阿联酋银行间拆放款利率(Eibor)的每日区间.

一名知情人士称:"巴克莱向阿联酋央行暗示希望退出这一小组,阿联酋央行决定周二开会讨论由谁接替巴克莱."该人士拒绝具名,因消息尚未公开宣布.

巴克莱发言人称该行尚无评论.阿联酋央行官员拒绝置评.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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