独家：Libor丑闻迫使巴克莱从阿联酋利率设定小组请辞--消息

亚股继连涨后下滑 美元与油价复苏
路透新加坡2月17日 - 亚股近来的急涨之势放缓下来，因投资人进行获利了结；美元继周四下滑后今天微涨，OPEC继续减产的可能性提振油价上涨。
路透阿布扎比/迪拜7月15日电---业内消息人士周日对路透称,英国巴克莱银行(BARC.L)计划退出阿联酋(阿拉伯联合大公国)的银行间拆借利率设定小组,因其在国内卷入伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻.
巴克莱是12家给出阿联酋迪拉姆银行间拆借利率参考性报价的银行之一.对这些报价平均计算後得出阿联酋银行间拆放款利率(Eibor)的每日区间.
一名知情人士称:"巴克莱向阿联酋央行暗示希望退出这一小组,阿联酋央行决定周二开会讨论由谁接替巴克莱."该人士拒绝具名,因消息尚未公开宣布.
巴克莱发言人称该行尚无评论.阿联酋央行官员拒绝置评.(完)
--编译 程琳;审校 侯向明
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