独家：缅甸或改组内阁加速改革进程

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透内比都7月4日电（记者 Aung Hla Tun/Jason Szep）---缅甸一些与政府关系密切的议员称，该国总统吴登盛计划改组内阁，并会很快任命一位新的副总统，以削弱反对改革者的影响力，加速改革进程。
这些议员称，内阁改组预计会在周三的本届议会会议期间进行，一些强硬派人士的职责将被减少或被授予新职。
一位不愿透露姓名的上议院资深议员说：“他（吴登盛）需要让内阁变得充满活力且更有效率，也需要解除一些不愿接受改革的保守派官员的职务。”
“有些部委将会合并在一起，有些则会划归到其他部门，因此有些部长在改组中将失去职务。”
议员和一些政府官员称，缅甸副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）已於5月3日递交了辞呈，但总统并没有接受，而是给了他两个月的假期。这让外界对他的角色产生强烈关注。吴丁昂敏乌是缅甸前高级将领，也是前军政府领导人丹瑞（Than Shwe）的亲信。
路透联系到的议员称，几乎可以肯定，这位61岁副总统的职位会被另一位前将领取代。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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