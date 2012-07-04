独家：缅甸或改组内阁加速改革进程

路透内比都7月4日电（记者 Aung Hla Tun/Jason Szep）---缅甸一些与政府关系密切的议员称，该国总统吴登盛计划改组内阁，并会很快任命一位新的副总统，以削弱反对改革者的影响力，加速改革进程。

这些议员称，内阁改组预计会在周三的本届议会会议期间进行，一些强硬派人士的职责将被减少或被授予新职。

一位不愿透露姓名的上议院资深议员说：“他（吴登盛）需要让内阁变得充满活力且更有效率，也需要解除一些不愿接受改革的保守派官员的职务。”

“有些部委将会合并在一起，有些则会划归到其他部门，因此有些部长在改组中将失去职务。”

议员和一些政府官员称，缅甸副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）已於5月3日递交了辞呈，但总统并没有接受，而是给了他两个月的假期。这让外界对他的角色产生强烈关注。吴丁昂敏乌是缅甸前高级将领，也是前军政府领导人丹瑞（Than Shwe）的亲信。

路透联系到的议员称，几乎可以肯定，这位61岁副总统的职位会被另一位前将领取代。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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