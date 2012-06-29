专家称二季度GDP增幅或“破八”

* 二季度GDP增幅或"破八",三季度趋稳四季度加快回升

* 全年GDP增幅料在8.2-8.5%,更应注重经济质量

* 财政货币政策储备充分,适当松信贷及减税有空间

* 经济结构失衡的中长期问题更需推进深层次改革

作者 沈燕/朱球

路透北京6月29日电---中国经济目前的下行有其必然性,二季度GDP增幅可能会"破八",但随着政策预调微调,如果欧债危机没有进一步恶化,中国三季度经济有望趋稳,四季度预计会加快回升,全年增速预计将在8.2-8.5%左右.中国知名经济学家邱晓华在接受路透专访时作出上述预测.

他指出,中国经济依赖低成本驱动的状况仍在继续,但动力已越来越弱,加之包括房地产在内的一系列宏观调控举措,长短期因素导致中国经济增速放缓势在必然,而激发新一轮的经济增长动力则来自於科技创新和改革推进.

"经济增长只有要质量,那麽7.5%或7.8%的增速仍然是不错的,在保证经济增长质量的前提下适当降低速度并不是坏事."邱晓华称,但要注意遏制经济下滑的惯性.他此前曾担任中国国家统计局局长.

他分析指出,从4、5月份的经济数据推测,6月份也不会有明显变化,估计二季度的GDP增幅在7.8%左右.中国年初确定全年GDP增幅目标是7.5%,一季度增速则连续五个季度放缓至8.1%.

"应对经济下滑,以及欧债危机对中国的影响,应该说中国的政策储备还是比较丰富的,"邱晓华称,概括起来包括适当松信贷、扩投资、稳出口、刺激消费、扩大民生方面的财政支出以及减税.

他认为,在政策选择上,财政和货币政策都有很大空间,包括存款准备金率,目前仍高达20%,财政方面政策扩大民生方面的投入,稳定投资以及减税也有很大空间.

中国最大券商--中信证券(600030.SS)昨日发布报告预计,二季度中国GDP增长将见底,下半年回升至8%以上.同时,货币政策方面将量价齐松,利率再降25-50个基点;准备金率则再下调2-3次.

为稳定经济增长,中国央行去年12月近三年来首次调降存款准备金率,今年以来又已连续两次下调存准,最近一次为5月18日.此外,并决定自6月8日起下调基准利率0.25个百分点,为三年半来首度降息.

中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)定於周日(7月1日)出炉.路透调查结果显示,分析师预计该指数料再度下滑至七个月新低49.8.悲观的预测暗示经济底部或更漫长.

**增长潜力来自创新和改革**

从2011年一季度开始,中国GDP增幅一直逐季递减,处在下行通道中,GDP季度增幅分别为9.8%,9.7%,9.5%,8.9%至今年一季度的8.1%.

尽管经济下滑态势明显,但邱晓华对中国经济仍保持持谨慎乐观的判断.他指出,经过三十年的快速发展,中国经济目前要跨越中等收入陷阱,实现结构转型的中长期目标,必须依靠科技创新和推进体制及机制方面的改革.

"中国经济要实现三个转变,由过去的依赖投资出口转向投资出口消费并重,工业一马当先转向与其它产业协调发展,单纯依靠资金投入转向依靠对科技的投入带动生产力."他称.

邱晓华进一步分析指出,工业化、城市化、区域化、信息化所带来的结构优化的趋势,在中国还没有完结;同时体制改革所带来的经济增长潜力依然还是可观的,主要是以市场化、国际化、多元化为特征的体制改进的趋势.

此外,在市场化方面改革,中国在商品市场化方面已经基本完成,但资源产品的改革却刚刚破题,一旦各种各样的管制破除,解决了要素配置不合理的问题,民营经济活力进一步激发,中国经济仍会有很强的活力.

为落实国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见,中国相关政府部门近期纷纷发文,支持民间资本进入.

不过,邱晓华也提到,虽然从大的方向看,中国明确提出建立创新型国家,目标很明确,但推进的过程比较缓慢,"其实步子是可以再大一些的."(完)

--审校 乔艳红

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