出口增加油价下滑 美国5月贸易逆差略微收窄

* 美国贸易逆差收窄至487亿美元

* 尽管欧债危机持续,但对欧洲出口增加

* 趸售库存增加0.3%

路透华盛顿7月11日电---美国5月贸易逆差略收窄,因油价下滑且出口增加,其中对欧洲和中国的出口均扩大,这舒缓了经济放缓造成的痛楚.

美国商务部周三公布,5月贸易逆差收窄3.8%至487亿美元.

出口增加0.2%,无论是资本财和工业产品以及消费商品均全面攀升.因油价下滑影响,进口减少0.7%.

不过分析师心存谨慎,鉴於欧债危机对全球经济的影响,美国出口的力道可能会减弱.

"虽然出口活动的正面动能改善了全球经济活动的基调,但恐怕难以持续,"纽约道明证券(TD Securities)经济分析师Millan Mulraine说道.

美国公司第二季减少雇聘活动,这是经济复苏趋疲的警讯.

很多分析师预料本已乏力的美国经济成长在第二季进一步放缓,公司之所以减少雇聘,是因为担忧欧债危机和美国政府计划在2013年严厉缩减开支.

本月稍早公布的民间调查显示,美国6月制造业活动萎缩,包括出口在内的新订单下滑.

浏览美国贸易收支图表,请点击:(link.reuters.com/kyv39s)

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美国贸易逆差数据基本符合预期,分析师对第二季经济成长看法并未因此受到重大影响.

"至少截止5月份,欧洲情势没有导致美国贸易出现某种形式的崩盘迹象,"野村证券驻纽约分析师David Resler指出.

该数据看来并没有影响到美国金融市场交易.美国股市小幅下跌,因投资者等候美国联邦储备委员会(美联储,FED)的最新政策会议纪录,希望从中寻找可能推出进一步货币刺激措施的蛛丝马迹.

美国商务部周三公布,美国5月趸售库存较上月增长0.3%,尽管石油库存大幅下滑.

**欧洲危机**

美国5月份对欧盟27国出口增长2.6%,至229亿美元.

2011年欧盟是美国的第二大出口市场,今年首五个月对欧出口额较上年同期增长3%.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三宣布一系列新增税收和削减开支措施,新一轮撙节举措恐将拖累经济成长.

美国对中国5月出口增长5.2%.中国成为发展最快的美国商品出口市场之一,今年前五个月较去年同期对中国出口增长6%.

然而,出口为美国黯淡的成长前景带来的仅仅是一线希望而已.美国经济的三分之二左右由消费推动,而近期从零售销售到招聘各个方面都陷入疲态,使得许多分析师调降了成长预估.

巴克莱周三将第二季成长预估降至1.5%,指称消费者支出、就业增长以及制造业疲弱.今年前三个月美国经济成长1.9%.

一些美国公司也面临这种悲观前景.美国发动机制造商康明斯(Cummins)(CMI.N)周二调降全年营收预估.分析师说,下周科技界巨头将开始陆续公布财报,投资人应做好心理准备,也许有些软体或硬体大公司公布的结果将令人失望.

从中国进口的速度甚至快於对其出口,美国对中国5月贸易赤字从上月的246亿美元扩大至260亿美元.

油价下滑有助於带动美国进口整体减少.进口油价均价降至每桶107.91美元.

尽管对欧洲出口增长,但进口增长更多,对欧盟贸易赤字升至105亿美元,为2008年7月以来最高.(完)

--编译 孙茉莉/肖群英/石冠兰; 审校 张荻/张明钧

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