Facebook加强移动版广告业务 解决投资者顾虑

图为2012年5月16日，Facebook创始人扎克伯格在Facebook手机版上的主页。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透旧金山6月5日电---Facebook(FB.O)正让广告商更容易接触到不断壮大的智能手机和移动设备用户群,朝着解决投资者一大顾虑,扩大该公司对营销商的吸引力,迈出了重要一步.

该公司周二开始让营销商设计专门针对Facebook移动版的广告,还允许广告商直接将广告置入用户的News Feed信息流服务.这两项举措均表明该公司做出了重大转变.直到现在,Facebook还严格限制营销商在其某些服务中做广告.

这家成立八年的公司是美国首家在上市首日获得逾1,000亿美元市值的公司,但对它是否有能力将日益流行的移动服务变为广告收入,人们越来越抱有怀疑,令市值蒸发320亿美元.

就在Facebook上市前不久,几名分析师调降该公司财务目标,因之前该公司对营收增长发布谨慎声明,称用户迅速转移到移动设备领域.

"这是Facebook的一大缺憾,一直没能够将基础用户的行动设备活动转换为收入,"Pivotal研究集团分析师Brian Wieser称.

在此之前,广告主可以付钱给Facebook买"赞助内容",也就是会出现在网站上的广告.但这些广告是否会出现在行动设备及用户的动态消息之中,是由Facebook控制.

Facebook调整广告策略之际,投资人也在质疑Facebook基本业务的长期获利潜力,以及社群网路作为行销管道的效果.

周一公布的一项路透/Ipsos调查显示,五分之四的用户从未因为Facebook出现的广告或评论而购买产品或服务.

Facebook股价周二收挫3.8%,至25.87美元,盘中触及纪录低位25.75美元.Facebook股价一路走低,已引来批评及官司诉讼.

**平衡作法**

Facebook面临如何巧妙地得到平衡的问题,公司在努力让广告商及9亿用户感到满意的同时,也得力抗来自谷歌(GOOG.O)等来自互联网服务对手的竞争.

Pivotal Research Group的Wieser表示,在移动版Facebook上让用户能更轻易接触到广告,是一个"必要措施".

他并称,但Facebook应采渐进方式推动移动终端中的广告,以免惹恼不习惯被商业广告植入小手机屏幕的用户.

Facebook发言人Annie Ta表示,将会限制用户移动端显示的广告数量,但她拒绝透露限制数量是多少.

她称,Facebook正努力让广告系统更易于使用,最新的这一系列变动是其中的一部分.(完)

--编译 程琳/蔡美珍/梁睿雪;审校 侯向明/艾茂林/张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。