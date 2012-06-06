Facebook加强移动版广告业务 解决投资者顾虑

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透旧金山6月5日电---Facebook(FB.O)正让广告商更容易接触到不断壮大的智能手机和移动设备用户群,朝着解决投资者一大顾虑,扩大该公司对营销商的吸引力,迈出了重要一步.
该公司周二开始让营销商设计专门针对Facebook移动版的广告,还允许广告商直接将广告置入用户的News Feed信息流服务.这两项举措均表明该公司做出了重大转变.直到现在,Facebook还严格限制营销商在其某些服务中做广告.
这家成立八年的公司是美国首家在上市首日获得逾1,000亿美元市值的公司,但对它是否有能力将日益流行的移动服务变为广告收入,人们越来越抱有怀疑,令市值蒸发320亿美元.
就在Facebook上市前不久,几名分析师调降该公司财务目标,因之前该公司对营收增长发布谨慎声明,称用户迅速转移到移动设备领域.
"这是Facebook的一大缺憾,一直没能够将基础用户的行动设备活动转换为收入,"Pivotal研究集团分析师Brian Wieser称.
在此之前,广告主可以付钱给Facebook买"赞助内容",也就是会出现在网站上的广告.但这些广告是否会出现在行动设备及用户的动态消息之中,是由Facebook控制.
Facebook调整广告策略之际,投资人也在质疑Facebook基本业务的长期获利潜力,以及社群网路作为行销管道的效果.
周一公布的一项路透/Ipsos调查显示,五分之四的用户从未因为Facebook出现的广告或评论而购买产品或服务.
Facebook股价周二收挫3.8%,至25.87美元,盘中触及纪录低位25.75美元.Facebook股价一路走低,已引来批评及官司诉讼.
**平衡作法**
Facebook面临如何巧妙地得到平衡的问题,公司在努力让广告商及9亿用户感到满意的同时,也得力抗来自谷歌(GOOG.O)等来自互联网服务对手的竞争.
Pivotal Research Group的Wieser表示,在移动版Facebook上让用户能更轻易接触到广告,是一个"必要措施".
他并称,但Facebook应采渐进方式推动移动终端中的广告,以免惹恼不习惯被商业广告植入小手机屏幕的用户.
Facebook发言人Annie Ta表示,将会限制用户移动端显示的广告数量,但她拒绝透露限制数量是多少.
她称,Facebook正努力让广告系统更易于使用,最新的这一系列变动是其中的一部分.(完)
--编译 程琳/蔡美珍/梁睿雪;审校 侯向明/艾茂林/张明钧
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。