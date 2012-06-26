Facebook迎来公司首位女董事

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透旧金山6月25日电---Facebook(FB.O)周一任命首席运营官Sheryl Sandberg担任董事,成为该公司董事会的首位女董事.董事会目前包括七名男性成员.
Sandberg现年42岁,2008年离开谷歌(GOOG.O)并接管Facebook业务运作.
数年来,Sandberg一直是最严厉批评硅谷高层职位性别失衡的人士之一.她在指导该社交网络公司5月上市时发挥了核心作用.
Sandberg得到晋升,正值Facebook寻求展现更成熟的形象之际.
"在运营Facebook方面,Sheryl一直是我的搭档,且是数年来公司成长并且取得成功的核心力量,"扎克伯格在声明中表示,"她对於公司使命和长期机遇的理解,以及在Facebook和其他上市公司董事会的工作经验,使她成为我们董事会的合适人选."(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
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