菲亚特CEO指责大众汽车发起价格战--报导

路透米兰7月26日电---意大利汽车制造商菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)指责竞争对手德国大众汽车(VOWG_p.DE)的价格策略太具有攻击性,而此时欧洲汽车产业的境况已经非常严峻.

"价格战和利润率之战已经血流成河,"国际先驱论坛报周四援引他的话称.

该报称,马尔基翁内呼吁欧盟执委会介入,帮助该行业应对产能严重过剩的问题.马尔基翁内也身兼美国汽车制造商克莱斯勒的负责人.

"欧盟应当做的是在所有厂商之间协调,使该行业合理化,"他表示."而真正不守规矩的是法国和德国厂商,他们根本就没有削减产能."(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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