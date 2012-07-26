菲亚特CEO指责大众汽车发起价格战--报导

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透米兰7月26日电---意大利汽车制造商菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)指责竞争对手德国大众汽车(VOWG_p.DE)的价格策略太具有攻击性,而此时欧洲汽车产业的境况已经非常严峻.
"价格战和利润率之战已经血流成河,"国际先驱论坛报周四援引他的话称.
该报称,马尔基翁内呼吁欧盟执委会介入,帮助该行业应对产能严重过剩的问题.马尔基翁内也身兼美国汽车制造商克莱斯勒的负责人.
"欧盟应当做的是在所有厂商之间协调,使该行业合理化,"他表示."而真正不守规矩的是法国和德国厂商,他们根本就没有削减产能."(完)
--编译 李春喜; 审校 高琦
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路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)