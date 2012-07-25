特写：水资源争夺或成为南亚冲突导火索

图为2012年6月21日拍到的Kishanganga河水电项目施工现场。 REUTERS/Fayaz Kabli

路透7月23日电（记者 Nita Bhalla）---印度工人正在克什米尔北部Gurez山谷内的水电站项目上辛勤工作，该水电站位於Kishanganga河上，河水随後将流经全世界最为军事化的边境进入巴基斯坦。

该水电站装机容量为330兆瓦，是印度越发重视水电的标志，也凸显出水资源问题越发成为印度和巴基斯坦情势紧张的一个原因。巴基斯坦依赖喜马拉雅山脉流下来的河水，作为饮用水和灌溉用水。

巴基斯坦曾向一个国际法庭提出诉讼，称Gurez山谷内的水坝将影响河流，是非法的。该法庭终止了在该河流上进行的所有永久性作业，但是印度仍可以继续进行隧道挖掘和其他配套项目。

1947年印巴分制以後，国土问题争端引发了双方三次战争中的两次。水资源问题很可能成为下一个导火索。

“水资源问题肯定可能成为冲突的原因，特别是展望2050年，届时印度和巴基斯坦都可能面临严重的水资源短缺问题，”伍德罗威尔逊国际学者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）的Michael Kugelman表示。

“人口将继续增长，供给将面临更多压力，再加上气候变化和冰川加速消融……意味着形势将更加严峻，很可能出现爆发点。”

不光南亚如此，人口增长、迅猛的城市化进程、灌溉需求增加和水电等替代能源需求增加，使水资源争端成为全球性现象。

土耳其、叙利亚、伊朗和伊拉克在底格里斯河与幼发拉底河问题上争吵不休。以色列、约旦、黎巴嫩和约旦河西岸在约旦河上存在分歧。10个非洲国家吝啬地共用尼罗河水。

在东南亚，中国和老挝在湄公河上修建水坝，引发下游国家的不满。

美国2月的一份报告警告称，到2040年，水资源供应不太可能满足全球需求，将引发政治不稳定、拖累经济增长并威胁全球食品市场。

报告认为，未来10年不大可能爆发“水资源战争”，但是更远的时间里，气候变化和管理不善导致的需求和稀缺度上升，将增大冲突爆发的风险。

南亚可能是这种威胁最明显的地区了。这里有全球五分之一的人口，充斥着历史性关系紧张、不信任与地区敌对态度。当地有三条主要河流：印度河、恒河以及雅鲁藏布江。

“南亚是全球水资源紧张的典型地区，”新德里政策研究中心（Centre for Policy Research）分析师B.G. Verghese称。

亚洲开发银行称，南亚是全球水资源最为紧缺的地区，而每年仍在增加2,500万人口，1950年以来人均可用水资源量下降了70%。

在喜马拉雅山脉的河流上修建水坝对印度电力供应、灌溉管理和洪水控制至关重要。水电是印度能源安全战略的重要组成部分。

印度的计划激怒了孟加拉。位於恒河上的Farakka Barrage水坝的修建是两国关系降温的部分原因。1976年孟加拉向联合国提出了该水坝问题，它现在仍是两国间的症结。

不过，对印度水电站计划最为忧心的则是巴基斯坦。

“巴基斯坦非常担忧印度计划在Chenab和Jhelum河上建设一系列项目……进而印度拥有控制河流的能力，”专注于水资源问题的律师Feisal Naqvi表示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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