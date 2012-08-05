ECB和美联储已扣上扳机 市场关注G20是否协同行动

* 市场8月或已具备德拉吉和贝南克的双"卖权"保险;G7/G20或酝酿行动?

* 周四/周五中国将出炉的大量数据,将是检视经济脉动的关键

* 美国/德国周三的10年期公债标售或检验市场"避险"需求

路透伦敦8月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本周未击发传说中的"政策巨炮"以立即化解欧元区危机,在市场马上引发各种失望性绪;但他扣上了扳机的事实,可能已改变市场对欧元区风险的观点.

新的一周投资人将一方面关注中国大量的月度数据,一方面注意"避险的"美国和德国10年期公债标售.然而,他们心中最关切的将是欧洲央行朝向可能是欧元区转折点的公债购买和启动量化宽松以追上美国、英国和日本的举措.

过去一个月来,市场对全球经济成长和企业获利的预期已大幅降低,让许多基金进一步涌向最高评级、但收益超低或甚至无收益的政府证券.但新刺激政策的前景对8月余下时间来说至关重要.

和德拉吉一样,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周也按兵不动,因FED对美国经济放缓的错综信号做更多观察.但在此同时,美联储亦维持若情况恶化将进一步祭出量化宽松的可能.德拉吉周四提出的经济展望也预示欧洲央行不久可能降息.

周五公布的美国7月就业报告显示,美国7月非农就业岗位新增16.3万个,意外强劲,但失业率从8.2%升至8.3%,提醒了世人,其经济基础依然疲弱.

部分分析师现声称全球市场已拥有德拉吉和贝南克双"卖权",也就是说经济和市场进一步大幅恶化时将取得政策面的保障,因此许多人认为8月市场崩溃的威胁降低,交易量下跌还是由於暑假的缘故.

部分基金经理甚至猜想,全球较大规模的政策行动--或许是七国集团(G7)或20国集团(G20)协调一致的行动--正在酝酿当中,以做为欧元危机解决方案背後的一部分;欧元危机已损及全球各地的经济及金融信心.

"市场显然也嗅到了我所觉察的迹象,事实上,如果仔细研究决策官员的评论,显然将有更多措施将出台."Goldman Sachs Asset Management董事长Jim O'Neill称.

"如果G7等国或G20提出措施支持欧洲的行动,我也不会感到意外."他告诉路透,并称甚至欧洲之外或许也会达成某种协议买进欧元区二线国家政府债券,只要那些国家签署监督计画.

美国财长盖特纳本周与欧洲财长的会议,以及欧洲领导人及其与白宫的几场高层会议和电话磋商,激起了协调行动的意识.

此外,新的一周中国将公布7月通胀、生产、信贷和贸易数据,如果中国数据非常疲弱,可能促使该国也推出新的宽松举措,与西方政策提议连成一气.目前外界臆测日起,认为多国将协调行动对全球放缓做出回应.

下周日本央行也将召开政策会议,英国央行则将公布引人关注的通胀报告.

**欧洲央行踏出一小步**

但唯有欧洲央行采取行动,提供无限量购买短期欧元区政府债券、且未来也不进行冲销的希望,换取一国愿意请求支援并同意预算控制的条件,才能改变市场行为.

瑞银策略师Manik Narain认为,欧洲央行引发全球市场思考模式主要的改变,在於当如何解读欧元区的消息.

Narain表示,至今对西班牙或意大利求援的担忧通常促使投资人远离所有风险相对较高的资产,涌向避险资产.但如果有国家求援能够让欧洲央行购债和采取实质量化宽松的宝剑出鞘,那就能令"事件风险"改观.

"当前全球市场所考虑的最佳情况是,如果西班牙和意大利现在签署接受援助计画,使欧洲央行得以启动行动."他说."欧洲央行至少已朝类似美联储祭出重炮的方式踏出一小步,因此现在将对全球市场产生大得多的影响."

西班牙首相拉霍伊周五表示,欧洲可能无法再容忍欧元区内国家公债利差过大.其只差没公开请求全面支援.

由於德拉吉先前表示欧洲央行将尽一切所能保护欧元,令该央行将立即采取行动的传言甚嚣尘上,因此他在周四记者会的评论一开始引发市场失望情绪.

但全球市场多半维持住了过去大约一周的净涨势.

全球股市.MIWD0000PUS较德拉吉7月26日讲话前仍涨逾3%,新兴市场股市.MSCIEF仍上扬5%.同期欧元区股市.STOXX50E仍录得超过8%涨幅,欧元兑美元也上升逾0.01美元.

但西班牙和意大利的公债收益率才是衡量欧洲境况的重要指标.

西班牙10年期公债收益率高达7.02%,不过已下降约50个基点;两年期公债收益率大幅下降250个基点,至一个月来最低.

其间,意大利两年期公债收益率几乎下滑逾200个基点至3%--为5月中以来最低.

基於这些市场背後拥有的这股气势及更多政策行动的可能,愈来愈多人质疑,有多少投资者准备在下周三美国和德国各自标售10年期政府公债时买入.两国10年券收益率目前都在1.5%左右.

本周公布的路透7月资产配置调查显示,投资者投资组合中,这些"避险"债券的仓位配置比重达到2010年1月以来最高.

许多人想知道,这些资产目前的风险,是否和其他资产一样大.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。