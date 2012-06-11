美联储官员对欧债危机表示更深关切

路透芝加哥6月11日电---美国联邦储备委员会(美联储)两位政策制定者周一对欧债危机表现出更深的关切,对上周末达成的西班牙银行业救援协议表示赞赏,但同时警告称,要避免危机波及全球范围,还有很多工作要做.

欧元区不断发展的金融和债务危机是当前最突出的问题,下周美联储会议上将决定是否有必要出台更多政策,以保护疲弱的美国经济复苏避免进一步放缓.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在芝加哥的一个会议上表示,上周末欧盟达成的救援西班牙银行业协议"是好消息,略微缓和了一些忧虑.但欧洲仍然有许多问题要面对."

"市场正在寻找具体细节,看哪些银行将获得多少资金,是否足以稳定那些特殊银行的情况...还有,援助所附带的条件是什麽,"他对记者表示.

欧盟同意对西班牙银行业最高纾困1,000亿欧元.但西班牙和意大利公债收益率周一跳升,因对该纾困协议的影响和条件有所怀疑.该协议旨在避免西班牙银行发生挤兑.

希腊将在6月17日举行大选,这可能造成希腊退出欧元区.全球相互连系的金融市场可能因此而岌岌可危.

美联储对欧洲的情况密切关注.

"欧洲主权债危机令欧洲大陆的银行受到威胁,而且还殃及其他地区,"旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示.

"显然,这是严重危及金融市场的稳定,"他在一亚洲银行业会议上表示.

美联储将在6月19-20日举行政策会议,许多分析师认为其可能采取行动以提振经济.

美联储面临的压力增大,要求其采取更多政策行动.此前美国5月就业增长远逊於预期,且欧洲危机在最近几周恶化.洛克哈特的政策立场较为温和,他和更偏向于宽松政策的威廉姆斯今年均为联储货币政策委员会的投票委员.

**资金流向美国公债以求避险**

上周美联储主席伯南克表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.

若联储采取行动,可以购买较长期公债或抵押支持债券,亦可以延长本月即将到期的卖短买长操作(扭转操作,twist operation).後者即卖出短期债券并买入长期债券,以维持较低的借贷利率.

美联储曾有条件地承诺将维持利率在近零水准至少到2014年底,联储也可以对这一日期进行调整.

洛克哈特称,他认为当前的经济环境尚不需要进一步的货币宽松举措.

"我认为,在当前环境下应考虑所有选项.但我相信目前环境下还不需要采取进一步行动,"他对记者表示.

投资者寻求欧元区以外的避险公债令美债获益,因,促使指标美债收益率在最近几周降至纪录低位.指标10年期美国公债收益率最新报1.60%,较6月1日所及的历史低位高约16个基点.

"仍有待确定这种情景能否持续,以及我们是否需要采取更多行动以维持目前对借款者具有吸引力的利率水平,"洛克哈特谈到超低收益率时表示.

"这在一定程度上缓解了对金融状况采取行动的压力,"他补充说.

欧洲央行上周决定维持利率不变.当被问到是否可能采取像2008年10月那样全球央行协同降息的举措时,洛克哈特只说有过这种先例.

"那是在非同寻常情况下的合适反应,未必是日常操作模式."他表示.(完)

--编译/审校 郑茵/戴素萍/杜明霞/徐文焰

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