菲亚特称将在美国和中国重新推出阿尔法罗密欧车系

图为2012年6月9日在意大利菲乌吉拍摄到的一辆阿尔法罗密欧Spider。 REUTERS/Max Rossi

路透6月28日电---意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI的执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周四表示,该公司将在美国重新推出阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)车系,随後登陆中国,但未提供时间表.

马尔基翁内也是美国第三大汽车制造商克莱斯勒的执行长,他在菲亚特与广汽(2238.HK)(601238.SS)的长沙合资厂投产仪式上发表上述谈话.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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