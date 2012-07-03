财政部下周二起发行至多400亿电子储蓄国债

路透上海7月3日电---中国财政部周二公告称,将从下周二(10日)起,发行至多400亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括三年和五年期.发行期为7月10日-23日.

刊登在财政部网站的公告显示,上述两期国债分别为今年第七和第八期储蓄国债,按年付息.其中第七期为三年期,年利率5.21%,最大发行额为280亿元;第八期为五年期,年利率5.71%,最大发行额为120亿元.

公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债从调息之日起停止发行.

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)

参看详情,请点选中国财政部网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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