福特与中国夥伴研究推当地品牌 Facebook功能将入车载系统

2010年12月1日资料图片显示福特logo。美国第二大汽车制造商福特汽车表示，正与中国夥伴研究推出当地品牌，但将视市场及中国政策而定，目前没有时间表，在中国市场仍以自主品牌为销售重点。 REUTERS/Frank Polich

* 与中国夥伴研究推出当地品牌

* 预期中国车市今年成长5%

* 将很快导入脸书(Facebook)功能于车载SYNC系统

记者 林妙容/李千仪

路透台北6月4日电---美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)表示,正与中国夥伴研究推出当地品牌,但将视市场及中国政策而定,目前没有时间表,在中国市场仍以自主品牌为销售重点.

福特中国区总裁Dave Schoch周一在台北接受路透专访时表示,是否在中国推出当地品牌汽车重点在消费者的态度,该公司将密切关注市场反应,以及聆听中国政府的政策取向.

"我们和中国夥伴一直都有讨论,我能讲的是我们正在研究推当地品牌,但焦点还是在福特品牌."Dave Schoch说.

福特在中国有两家合资夥伴,在乘用车部分与长安汽车(000625.SZ)、日本马自达汽车(7261.T)合资共同生产Fiesta、Focus、Mondeo等轿车;在商用车部分,福特在中国持有江铃汽车(000550.SZ)30%股份.

David Shoch并预计,中国在今年及未来数年含商用车在内的车市整体将成长约5%,而福特的成长速度将优於整体车市.并预期到了2020年,中国车市可望成长至约3,000万辆.

中国目前是全球最大汽车市场,去年整体车市共销售约1,850万辆.中国去年经济同比增长9.2%,而整体汽车市场仅增长2.5%,其中乘用车板块同比增长5.19%,商用车板块因经济放缓而拖累大市表现.

福特表示将在2015年前在中国导入15款新车及五个主要车厂,以提供消费者足够的车款选择.

David Shoch表示,从人口结构来看,中国即将达到法定开车年龄及具买车消费潜力的年轻族群以数亿计,而且中国经济成长率7.5%的目标在全球看来仍是非常突出,他对中国车市充满信心.

不过,中国今年一季度乘用车出现了罕见同比回落的态势,一季度共销售377.37万辆,同比下降1.25%.因此中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等,以带动内需持续成长.

福特在六年前几乎垮掉,之後抵押了多数资产,融资235亿美元进行重组.福特仍继续使用Blue Oval品牌标志和其他资产.该公司在中国市场属後进者,通用汽车(GM.N)及福斯(大众汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)(VOWG_p.DE)都已在中国取得一定地位.

较晚进入中国的福特目前在中国的市占为约2.8%,通用汽车为14%、大众为12%.今年稍早,福特宣布投入4.9亿美元于重庆生产线,以增加15万辆产能,令中国市场的年产能达到60万辆.

**与Facebook合作**

David Shoch是于此次2012台北国际电脑展展前接受专访,福特是此次参展的唯一一家汽车厂商,也是该公司首度参与电脑展.福特在该展中展出最新声控中文版SYNC车载多媒体通讯娱乐系统.

与David Schoch一同受访的福特六和总裁范炘表示,第一辆搭载声控中文版SYNC系统的Focus将於年底前在台湾上市.而福特全球搭载此系统各语言的车辆总数预计未来三年将前目前的400万辆新增900万辆至1,300万辆.

福特欧洲、亚太及非洲区总监潘浦力(Edward A. Pleet)说,该公司的研究团队正和Facebook(FB.O)研究合作,将"很快"导入Facebook部分功能至SYNC上;不过他称目前尚未正式有发布的时间表.

2011年福特Fiesta是第一辆搭载了支援SYNC AppLink程式的升级板SYNC多媒体系统的Ford车款.下载完SYNC AppLink软体後,Ford SYNC多媒体系统能与Android手机与BlackBerry内的娱乐播放程式进行连线;车主还可使用声音来控制程式运作.

此外,在电动车部分,David Shoch表示,福特很谨慎看待电动车市场,但他们认为在中国和台湾等地市场并未完全准备好,目前没有在大中华区引进电动车的计划.不过只要市场浮现需求,福特随时能透过已发展的全球平台引进.

他指出,电动车是未来车市中一项重要的发展,而福特也拥有先进的技术,但目前难以确定电动车技术将导向何方,因此福特的策略是先在北美市场令消费者有油电混合及纯电动车的选项.但市场成熟度仍待观察.

此前路透引述知情人士表示,福特将向经销商装运其首款电动汽车.未来几周将有350辆Focus电动汽车运往加州、新泽西和纽约的67家经销商.制造部门高管批准了该决定.

福特周五股价收跌4.2%报10.12美元.(完)

--审校 杨淑祯

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