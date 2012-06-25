法国欲实现今年赤字目标 尚需节省70-100亿欧元--财长

路透巴黎6月25日电---法国财政部长莫斯可维西周一表示,该国需填补70-100亿欧元的预算缺口,才能达成2012年公共赤字目标.

被ITele电视问到必要的节约金额是70亿还是100亿欧元时,莫斯可维西称,"我想是介於这两个数额间,但我还在等正式的数据."

法国新政府预计在7月初收到官方审计办公室的公共财政审评後,将更新其2012年预算.

政府曾承诺,今年将公共赤字相当於国内生产总值(GDP)之比从2011年的5.2%降至4.5%.(完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

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