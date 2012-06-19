巴黎或将开发埃菲尔铁塔地下空间

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透巴黎6月15日电（记者 Alexandria Sage）---如果巴黎执行将售票处和排队区域移往地下的计划，动辄在埃菲尔铁塔前排队数个小时的游客可能就不会那麽痛苦了。
巴黎市政当局邀请设计师提交设计方案，从而进行评估，考虑开发埃菲尔铁塔的地下空间，缓解拥挤并增加亟需的服务。
开发埃菲尔铁塔地下的想法由来已久。这里每年要接待约700万游客，改进游客体验的压力高企。
埃菲尔铁塔的现有地面景观不容破坏，唯一的选择是地下。
管理埃菲尔铁塔的团体负责人Jean-Bernard Bros称，改进游客体验非常重要。
“我们需要额外的场所接待游客，因此只能向下开发，”Bros对路透表示。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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