法国“第一夫人”以罗斯福妻子自勉

2012年5月21日，法国总统奥朗德的女友瓦莱丽在芝加哥一所法国学校跟小学生交谈。法国总统奥朗德的女友瓦莱丽（Valerie Trierweiler）乐于继续当一名记者，因受到20世纪美国最有影响力的女性之一--美国前总统罗斯福的妻子埃莉诺（Eleanor Roosevelt）的鼓舞。 REUTERS/Eric Feferberg/Pool

路透巴黎6月6日电---法国总统奥朗德的女友瓦莱丽（Valerie Trierweiler）乐于继续当一名记者，因受到20世纪美国最有影响力的女性之一--美国前总统罗斯福的妻子埃莉诺（Eleanor Roosevelt）的鼓舞。

“第一夫人是记者并不新奇，”瓦莱丽在奥朗德当选後的首篇发表于《巴黎竞赛画报》（Paris Match）杂志的文章中称。

“看一下大西洋的另一头，你会发现这一独特的例子。”

现年47岁的瓦莱丽任该杂志的记者超过20年。她与该杂志达成协议，继续担任记者，但是报导的方向由政治转为艺术和文化。

该杂志称，瓦莱丽的关注方向转为书籍和艺术评论，这将避免与她的个人生活产生利益纠葛。

她选择评论的第一本书籍是《埃莉诺·罗斯福--第一夫人和叛逆》（Eleanor Roosevelt - First Lady and Rebel），这本书与她的个人处境再相似不过了。

瓦莱丽离过两次婚，生育了三个孩子，曾表示不希望被禁锢于“第一夫人，二等生活”，她集中关注埃莉诺的独立。埃莉诺拒绝安静生活在罗斯福的阴影下。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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