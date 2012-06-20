一男子自称基地组织成员 在法国绑架人质

路透法国图卢兹6月20日电---法国警方周三称，一名自称基地组织成员的男子在法国西南部城市图卢兹的一个银行内绑架了四名人质，包括银行经理。

法国警方官员Cedric Delage告诉路透，该男子在法国工商信贷银行的一个分支机构内绑架了数名人质，并在试图持枪抢劫失败後开了一枪。另外一名警方的消息人士称共有四名人质。

Delage表示，一支反恐警察部队正赶往现场，现场已经封锁。他无法确认这名男子是否是基地组织成员。

暂未能获得法国内政部的评论。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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