法国希望联合国强制执行安南计划

路透巴黎/贝鲁特6月13日电（记者 John Irish/Oliver Holmes）---法国外交部长法比尤斯（Laurent Fabius）周三称，法国将提议联合国强制执行安南的涉叙和平计划，且出於阻止叙利亚内战的考虑，在叙设禁飞区也是一个选择。

这是世界大国迄今对叙利亚暴力冲突最严厉的回应。4月12日停火本应为政治谈判解决危机提供契机，但随後仍有数以百计的平民、反抗力量和政府部队成员被杀害。

法比尤斯称，他希望俄罗斯赞成根据《联合国宪章》第七章，执行安南的和平计划。第七章内容包括授权用武。

安南提出的和平计划未能阻止叙流血冲突。从去年初至今，叙冲突造成上万人丧生。

法比尤斯称：“我们需要在安理会采取进一步行动，根据第七章执行安南的计划。也就是对叙严加制裁的同时，强制执行这一计划。”

预计他的提议会遭俄罗斯反对。俄罗斯一直表示，西方和阿拉伯国家去年滥用安理会决议，从而使武力干涉叙利亚合法化。

法比尤斯称，安理会正考虑的选择之一是对叙利亚设禁飞区。此前不断有报 道称，叙利亚部队通过武装直升机，对反抗力量据点开火，美国也担忧俄罗斯在向叙政府提供直升机。

法比尤斯称，在下一次欧盟外长会议上，法国将提议对叙加大制裁力度。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。