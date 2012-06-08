期货公司资产管理业务获批--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海6月8日电---中国证券报周五援引相关人士透露,期货公司资产管理业务方案已获监管部门同意,业务具体细则及徵求意见稿将於近日公布.期货公司资管业务试点将於年内推出.
资管业务一旦开闸,将成为期货公司新的利润增长点,从而改变目前以经纪业务为主要利润来源的单一模式.未来银行、券商、基金以及资金实力雄厚的投资者可以通过资管业务参与期货市场,扩大国内期货市场规模.
出於控制风险、审慎推进的考虑,期货公司资管业务试点期间可能选择商品交易顾问(CTA)的形式,采取"一对一"专户理财的模式,未来逐步扩展至"一对多".投资标的将包括商品期货、股指期货和证券,客户的资金门槛为100万元人民币.
试点资管业务的期货公司净资本须在5亿元及以上,证监会分类监管评级在BB级及以上,并配备相应的专业人才,即"1+5"模式:1位公司高管加上5位具备期货投资咨询资格的从业人员.曾参与期货公司资管业务草案讨论的业内人士认为,标准既考虑了资管业务对期货公司实力尤其是投研实力的要求,也考虑了业务创新的覆盖范围.
有49家公司分类监管评级在BB级及以上,结合净资本标准进行筛选,海通期货、国泰君安期货、中证期货、东证期货、广发期货等约15家公司有望入围试点名单.
海通期货总经理徐凌表示,资管业务将改变期货公司单一依靠经纪业务的模式,成为实力较强期货公司新的利润点,让更多有实力的期货公司从竞争中胜出.随着境外业务代理试点的推进以及期货、期权新品种的进一步推出,今年将成为期货行业的创新大年.
证监会期货二部副主任冯博此前表示,将支持期货公司通过公开发行上市(IPO)和兼并重组做优做强,目前已有10余家期货公司达到主板上市的条件.另外,期货公司代理发行基金业务、仓单质押业务、境外代理业务等有望近期推出.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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