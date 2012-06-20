G20国家同意将反贸易保护主义承诺延长一年

美国财长努钦称特朗普税制改革计划中抵押贷款利息抵税不变
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计划，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---出席20国集团(G20)峰会的世界各国领导人周二决定,将不出台新贸易壁垒政策的承诺再延长一年.这份协议在最後一刻达成,暴露出各国在贸易保护主义问题上存在深刻分歧.
这份协议旨在避免2014年底前出台新的贸易保护主义举措,并被纳入最终的G20峰会公报,成为世界各国领导人促进全球经济成长努力的组成部分.
墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)称,这份协议直到为期两天的洛斯卡沃斯峰会最後一刻才艰难达成.
"一些国家存在反对意见,但克服这些阻力之後,我们的确设法取得共识并达成了协议."他在会後的记者会上表示.
一位了解G20贸易会谈的外交官表示,巴西,阿根廷,南非反对将抵制贸易保护主义的承诺在2013年底到期後再延长一年,而其他国家则希望进一步延长至2015年,最後这一僵局由俄罗斯总统普京打破.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
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