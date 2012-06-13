G20峰会召开在即 巴西要求提高新兴市场在IMF话语权

路透巴西利亚/墨西哥城6月12日电---在20国集团(G20)峰会下周即将召开之际,巴西周二表示,可能限制对国际货币基金组织(IMF)增资计划的出资额,除非获得明确承诺,给予新兴市场在国际事务中更大的话语权.

G20峰会主办国墨西哥呼吁欧洲迅速完善驰援西班牙银行业的细节,与此同时巴西表示,可能削减原先承诺对IMF增资计划的出资.4月IMF成员国承诺向该机构增资4,300亿美元,用於帮助负债累累的欧元区国家筹集资金.

预计和六个月前法国戛纳峰会一样,欧元区主权债务危机将是6月18-19日洛斯卡波斯G20峰会的主要议题.本次会议开始前一天,希腊将举行选举,结果可能决定该国在欧元区的去留.

巴西明确表示,将在本次会议上争取在IMF更大的话语权.目前IMF的投票权主要把持在美国等发达国家手中.

"我们感到沮丧，因为看到那些明知自己影响力将会减弱的国家仍然拒绝这样的(投票权)分配公式."一位不愿具名的巴西政府官员表示."我们出资的数字仍然未定,可能在100亿美元上下."

欧盟已经表示,其在IMF董事会的席位今年秋天将削减两个.但要求匿名的G20消息人士向路透表示,并不看好欧盟到时达成稳固的协议.

中国、印度、俄罗斯和墨西哥等国尚未表态将承诺贷给IMF多少资金,不过在本月的墨西哥峰会上就需要作出最终承诺.

一位欧洲消息人士说,各国在观望中国将贡献多少份额,以及条件如何.据信中国在考虑承诺出资600亿美元.

只有等美国国会批准之後,IMF改革方案才能正式敲定.但在11月的美国大选前极不可能获批,因方案要求授权向IMF追加资金.(完)

--编译 郑茵/艾茂林;审校 丁琦

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