G20峰会将讨论解决欧债危机的举措--墨西哥总统

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
* 欧债危机影响全球经济--卡尔德隆
* G20寻求出台帮助欧洲的行动计划
路透墨西哥城6月12日电---墨西哥总统卡尔德隆周二表示,本月稍晚20国集团(G20)领导人会面时,将讨论解决欧洲债务危机的措施.此时市场愈发担心欧元区动荡将会加剧.
卡尔德隆称,解决肆虐金融市场数月的危机方面料有"重大进展".墨西哥今年担任G20轮值主席国.
G20峰会将於6月18-19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行,会议主要议题将是欧元区问题.6月17日希腊将进行大选.近日西班牙则宣布为银行业寻求欧盟救助的计划.
"欧洲危机影响了整个世界经济.出於这个原因,此次峰会将寻求达成全面的长期行动计划."卡尔德隆在一新闻发布会上表示.
"这不仅包括正视并化解欧洲危机的手段,……还将就税务、金融和货币政策等重要领域提出具体的公共政策措施,这些在长期将有助提振全球增长."
对於墨西哥披索近来贬值,卡尔德隆称经济的不确定将继续刺激汇率震荡,墨西哥的货币储备将能因应对这类波动的任何疑虑.
卡尔德隆并称披索兑美元贬值并未助长通胀.
德国官员周二称,G20领导人不应只侧重欧元区问题,还应讨论美国预算及中国汇率问题.(完)
--编译 洪曦/张若琪;审校 张荻/徐文焰
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