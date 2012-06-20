卡梅伦称普京不再支持阿萨德

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---英国首相卡梅伦周二称，俄罗斯总统普京在本周会谈中明确表态，他不希望叙利亚总统阿萨德继续掌权。但普京在同一天称，阿萨德的去留应由叙利亚人民决定。

俄罗斯一度强力支持阿萨德政权及其对反对派和示威者的武力镇压，还向叙利亚政府提供武器。联合国估计，叙利亚长达15个月的冲突，已造成一万余人丧生。

卡梅伦称，在墨西哥召开二十国集团（G20）峰会期间，普京与美国总统奥巴马及其他国家领导人会谈时改变了对叙利亚问题的看法，磋商重点眼下已转移到叙利亚政权过渡上。

“（普京与其他领导人）在政权如何过渡问题上仍存在着分歧，但他不希望阿萨德继续掌管叙利亚政权的明确表态很受欢迎，”卡梅伦告诉记者。

“我们下一步要做的是，就叙利亚政权过渡时期的领导层达成一致，他们应带领叙利亚走向民主未来，保护该国各个团体的权利。”

德国总理默克尔、法国总统奥朗德、土耳其总理埃尔多安及卡梅伦也都出席了与普京的会谈。

但普京在卡梅伦发表上述言论不久後就表示，阿萨德是否继续掌权应由叙利亚人民决定。这似乎与卡梅伦的说法不一致。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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