通用电气考虑缩减旗下通用金融资产规模--报导

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透华盛顿6月10日电---《华尔街日报》周日报导,美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)正考虑出售其信贷业务的大部分资产,因投资者对该企业集团已成为美国最大银行之一的状况表示担忧.
《华尔街日报》称,尽管通用电气已采取诸多举措削减旗下的通用金融(奇异资融,GE Capital)资产,包括出售资产和允许其贷款组合规模萎缩,目前该公司高层现在仍伺机采取进一步行动.
报导称,未来行动可能包括出售通用金融的消费金融投资组合业务,如带有私人标识的信用卡、吹雪机或割草机等产品的陈列室融资.
报导提到,此番削减可能导致通用金融的贷款组合规模缩减约16%.
报导援引三位了解该公司想法的未具名人士称,该公司尚未作出决定,且上述举措将需要等到市场状况更为有利才会展开.
无法立即联络到通用电气的发言人对此发表评论.(完)
--编译 肖群英;审校 石冠兰
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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