德国失业人口连续第三个月增加 为欧元区经济蒙上更多阴影

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 经季节调整的失业人口连续第三个月增加
* 失业率仍处於两德统一以来低位
* 分析师称,就业奇迹的结束或意味着欧洲再平衡的停止
路透柏林6月28日电---周四的数据显示,德国6月失业人口尽管仍接近两德统一以来低位,但已连续第三个月增加,表明这一欧洲最大经济体也未能躲过欧债危机的影响,而其他国家也不能寄望其来提振经济增长.
德国联邦劳工局周四表示,6月经季节调整後的失业人口增加7,000人,至288.2万人,5月为287.5万人.路透调查预估为6月失业人口增加5,000人.
"就业市场的好转正面临阻力.第二季经季节调整的失业人口每个月都在增加,"HSBC Trinkaus的Rainer Sartoris表示.
"(药品连锁店)Schlecker的破产很可能成为影响因素之一.就业市场虽没有崩溃,但正陷入停滞."
本月稍早,债权人未能为无力偿债的Schlecker找到买家,使得其在德国约13,200名员工失业,因这家连锁店关闭了在德国的2,800家商店.
经季节调整的失业率持稳於6.8%,为两德统一以来低位,5月失业率从6.7%修正为6.8%.
"有迹象显示,6月德国就业市场状况趋弱,"联邦劳工局局长Frank-Juergen Weise在声明中称.
分析师指出,德国就业市场表现仍好於欧洲其他地区,并将扶助内需继续推动经济增长.
但有越来越多的迹象显示,这种韧性正在"缓慢地被消磨掉",这对德国经济乃至欧元区整体经济而言,都是一件令人担心的事.
"过去两年间...德国劳动力成本的增速略快於整个欧元区,超过了西班牙、葡萄牙或意大利,但仍低於法国,"荷兰国际集团(ING)的Carsten Brezski表示.
"显然,德国就业奇迹的结束,以及对德国产品的外部需求趋疲,或使得近期的加薪成为一次性动作,并使得欧元区实现再平衡更加困难,"他表示.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。