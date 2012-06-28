德国失业人口连续第三个月增加 为欧元区经济蒙上更多阴影

* 经季节调整的失业人口连续第三个月增加

* 失业率仍处於两德统一以来低位

* 分析师称,就业奇迹的结束或意味着欧洲再平衡的停止

路透柏林6月28日电---周四的数据显示,德国6月失业人口尽管仍接近两德统一以来低位,但已连续第三个月增加,表明这一欧洲最大经济体也未能躲过欧债危机的影响,而其他国家也不能寄望其来提振经济增长.

德国联邦劳工局周四表示,6月经季节调整後的失业人口增加7,000人,至288.2万人,5月为287.5万人.路透调查预估为6月失业人口增加5,000人.

"就业市场的好转正面临阻力.第二季经季节调整的失业人口每个月都在增加,"HSBC Trinkaus的Rainer Sartoris表示.

"(药品连锁店)Schlecker的破产很可能成为影响因素之一.就业市场虽没有崩溃,但正陷入停滞."

本月稍早,债权人未能为无力偿债的Schlecker找到买家,使得其在德国约13,200名员工失业,因这家连锁店关闭了在德国的2,800家商店.

经季节调整的失业率持稳於6.8%,为两德统一以来低位,5月失业率从6.7%修正为6.8%.

"有迹象显示,6月德国就业市场状况趋弱,"联邦劳工局局长Frank-Juergen Weise在声明中称.

分析师指出,德国就业市场表现仍好於欧洲其他地区,并将扶助内需继续推动经济增长.

但有越来越多的迹象显示,这种韧性正在"缓慢地被消磨掉",这对德国经济乃至欧元区整体经济而言,都是一件令人担心的事.

"过去两年间...德国劳动力成本的增速略快於整个欧元区,超过了西班牙、葡萄牙或意大利,但仍低於法国,"荷兰国际集团(ING)的Carsten Brezski表示.

"显然,德国就业奇迹的结束,以及对德国产品的外部需求趋疲,或使得近期的加薪成为一次性动作,并使得欧元区实现再平衡更加困难,"他表示.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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