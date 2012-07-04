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时事要闻 | 2012年 7月 4日 星期三 19:12 BJT

德国发生劫持人质事件 四人被杀

路透柏林7月4日电---德国警方发言人称，该国南部城镇一座寓所发生持枪歹徒劫持人质事件，造成四人被杀，当中可能包括歹徒。

警方稍早称，一名歹徒在被从卡尔斯鲁厄镇（Karlsruhe）一座公寓逐出时挟持了四名人质。

警方发言人告诉路透：“特种部队闻到烟味後闯进公寓，发现了四具尸体，其中一具可能是歹徒的。”

警方发言人称，这名歹徒拥有几只猎枪，没有与警方建立直接联系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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