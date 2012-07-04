德国发生劫持人质事件 四人被杀

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透柏林7月4日电---德国警方发言人称，该国南部城镇一座寓所发生持枪歹徒劫持人质事件，造成四人被杀，当中可能包括歹徒。
警方稍早称，一名歹徒在被从卡尔斯鲁厄镇（Karlsruhe）一座公寓逐出时挟持了四名人质。
警方发言人告诉路透：“特种部队闻到烟味後闯进公寓，发现了四具尸体，其中一具可能是歹徒的。”
警方发言人称，这名歹徒拥有几只猎枪，没有与警方建立直接联系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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