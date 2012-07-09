全球不确定性将拖累美国成长--波士顿联储总裁

路透曼谷7月9日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示,美国经济增长放缓或将持续相当长一段时间,因企业在面临全球经济不确定性的情况下推迟招聘和投资.

对於美国就业市场复苏疲弱,及衰退後逾三年美国仍有相当多的人失业,罗森格伦也提出警告.

"全球经济不确定性增多,美国企业明显更加迟疑不决,"罗森格伦为Sasin Bangkok论坛准备的演讲稿称.

但他表示,欧洲主权债危机,很多国家的赤字问题,以及全球银行业问题,都"可能仍无法很快"解决."这表明缓慢增长可能持续相当长一段时间."

上周,包括中国央行和欧洲央行在内的一些主要国家央行相继放松货币政策,反映出对世界经济的警戒级别升高.

周五报告显示,美国6月就业市场连续第四个月录得温和增幅,或迫使美联储加大力度放松政策.

罗森格伦今年在美联储决策委员会不具有投票权,但强烈支持美联储采取坚定措施拉低仍高处在8.2%的失业率.他曾力促延长卖短买长(扭转操作,twist operation).

罗森格伦周一表示,美国劳动力市场仍有"相当多过剩产能(excess capacity)",过去几个月的就业成长"明显放缓".

虽然美联储上月并未像一些市场人士预期的那样出台第三轮大规模购债计划,即量化宽松政策(QE3),但美国联邦公开市场委员会(FOMC)确实下调了美国经济增长和通胀预期,并上调失业率预期.

罗森格伦表示,大宗商品价格下降,美元走强,且劳动力成本迟滞,致使美联储决策者对2012年通胀进行调整.

罗森格伦指出,他个人对经济的看法比FOMC悲观.他预期2012年通胀率约为1.2%,对GDP成长率的预估低於FOMC预期的1.9-2.4%,而对失业率的预期则高於FOMC预估的8.0-8.2%.

"我的悲观看法是源自于对投资、净出口和政府支出疲弱的预期,"包括"对欧洲经济和财政状况的担忧,"罗森格伦说.

罗森格伦称,放宽视野,全球许多地区的经济活动都在放缓,包括美国和中国,而"欧洲看起来正处於衰退."

"这可能反映了一个普遍的担忧,也就是如果出现全球性的金融震撼事件,则可能会干扰全球贸易,且企业会等到全球前景更为稳定时才进行雇员和投资."(完)

--编译 徐文焰/杜明霞/石冠兰/王冠中;审校 张若琪/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。