全球增长担忧打击美股收低 投资者关注财报季

* 增长缓慢与欧债危机威胁企业获利

* 美铝为业绩期拉开帷幕,股价盘後上涨

* 瑞银调降Visa与万事达卡评级後,两者股价下跌

* 道指收低0.3%,标准普尔500指数下挫0.2%,.Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约7月9日电---美国股市周一在交投清淡中收低,亚洲公布的疲软经济数据、以及欧洲出现的经济问题迹象均拖累美股.西班牙与意大利公债收益率上涨愈发突显欧洲经济问题.

标准普尔500指数周一连续第三个交易日收低,此时正值企业财报季拉开序幕.投资者焦急地等待,欧洲需求疲软和亚洲增长放缓会对美国企业获利产生怎样的影响.

"我们认为标准普尔500指数企业第二季业绩应该还过得去……我们预计仅有2%的企业业绩超过预期,这就是说我们预期本财报季的基调将会非常负面,"瑞银驻纽约首席策略师Jonathan Golub表示.

股市尾盘削减跌幅,三大股指均小幅收低.

美国铝业(AA.N)股价盘中波动,收高0.3%,报8.76美元,盘後公布业绩後,股价上扬2%.美铝为美国业绩期拉开帷幕.

企业展望是约四年来最为负面,已发布财测的企业显示出成长前景乏力.标普500指数成份股中约20家都已指出欧债危机令人担忧.

尽管多数企业业绩可能超过已经下调的分析师预期,但投资人将关注企业如何应对海外的疲弱态势.

基於"目前状况,我们可能看到市场对业绩无甚反应至小幅下滑."Calvert Investment Management股市投资长Natalie Trunow表示.

道琼工业指数.DJI收低36.18点,或0.28%,至12,736.29点;标准普尔500指数.SPX下滑2.22点,或0.16%,至1,352.46点.Nasdaq指数.IXIC收跌5.56点,或0.19%,至2,931.77点.

今日为年内成交最清淡的交易日之一,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约51亿股,远低於68.5亿股的今年迄今日成交均值.

周一意大利借款成本继续上升,西班牙10年期公债收益率升穿7%.投资人认为较长期而言,这一水准难以维系,这是反映出投资人对上月达成的抑制欧债危机措施将如何实施的疑虑.

经济消息方面,日本5月核心机械订单跌速刷新纪录,暗示全球需求放慢正挫伤日本企业.中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,为29个月新低,且低於路透调查中值2.3%;当月PPI同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低.

上周五美国公布的数据显示,6月美国非农就业岗位增加8万人,为连续第三个月少於10万.

从技术面来看,标普500指数仍较1,342点支撑水准高约10点,50日移动均线切入位在1,340,嘉信理财(Charles Schwab)主动交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示.

今日下跌个股中,Visa Inc (V.N)跌1.3%,报123.65美元,万事达卡(MA.N)下挫2.3%,报431.27美元,瑞银投资研究下调这两家的投资评级至卖出,指因美国消费者支出放缓,且全球经济成长迟滞.(完)

--编译 李春喜/李军;审校 利棣儿

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