黄金接近持平 之前美联储宣布延长“卖短买长”政策

* 美联储未宣布新的刺激政策,黄金最初下跌1.5%

* 美联储将把"卖短买长"延长至2012年末

路透纽约6月20日电---黄金价格周三下跌,後来削减跌幅,此前美国联邦储备委员会(美联储,FED)称将延长刺激政策防范美国经济复苏停滞,但并未表示将采取大规模货币宽松政策.

黄金最初下跌1.5%,因市场对美联储未宣布第三轮资产购买计划(称为量化宽松3)感到失望.投资者一直在使用黄金对冲经济不确定性,以及美联储行动带来的货币贬值风险.

美联储在两日政策会议结束後的声明中表示,联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率,把"卖短买长"延长至今年年末.

"至少是近期,主要对黄金利空,因为声明表明近期不会有新的大规模货币宽松政策,当然也不会有第三轮量化宽松,"商品财富管理公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示.

1729GMT时,现货金跌0.1%,报每盎司1,614.40美元,最低曾跌至1,590.29.

纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货跌7.70美元,报每盎司1,615.50.路透的初步数据显示,成交量符合30日均值.

--------------------------1729 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1615.50 -7.70 -0.5% 3.1%

COMEX白银期货 28.350 -0.018 -0.1% 1.6%

COMEX铂金期货 1474.30 -6.20 -0.4% 5.3%

COMEX钯金期货 624.05 -5.35 -0.9% -4.9%

现货金 1614.40 -2.20 -0.1% 3.2%

现货银 28.40 0.02 0.1% 2.6%

现货铂金 1470.75 -2.10 -0.1% 5.6%

现货钯金 621.25 -2.88 -0.5% -4.8%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。