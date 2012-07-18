金价下跌 因忧虑欧元区及美联储政策前景未明

* 金价连跌第二天,美联储没有明确暗示将推出刺激措施

* 德国总理默克尔的讲话不利欧元区前景,令金价承压

路透纽约7月18日电---金价周三连跌第二天,因投资人再次忧虑欧债危机,且对美国即将推出更多刺激措施提振经济的臆测减退.

金价承压,因迹象显示欧洲经济状况不断恶化,此前德国总理默克尔的讲话令投资人对欧元区前景的忧虑升温,且国际货币基金组织(IMF)促请欧洲央行在解决区内危机上担任更大的角色.

黄金是传统对冲通胀的工具,较之股市和其他商品,它对美国货币宽松政策的预期更敏感.美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克第二天在国会作证词陈述,他再一次没有暗示将推出新的刺激措施,尽管近期迹象显示美国经济放缓.

"尽管预期美联储可能放宽措施,但投资人对不知道美联储这决定将何时公布的不确定性仍然惴惴不安,"INTL FCStone金属分析师Edward Meir说.

Meir说,预计在经济令人失望的背景下,金价短期将进一步走弱.

1659 GMT,现货金跌0.5%,报每盎司1,575.59美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金结算价跌13.90美元,报每盎司1,575.60美元,路透初步数据显示,成交量和平均水平一致.

其他贵金属中,现货银下跌0.6%,报每盎司27.14美元.现货铂金跌0.8%,报每盎司1,402.25美元;钯金跌0.7%,至575.25美元.

------------------------1659 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1575.60 -13.90 -0.9% 0.6%

COMEX白银期货 27.115 -0.201 -0.7% -2.9%

COMEX铂金期货 1407.00 -13.70 -1.0% 0.5%

COMEX钯金期货 576.75 -6.45 -1.1% -12.1%

现货金 1575.59 -7.30 -0.5% 0.8%

现货银 27.14 -0.17 -0.6% -2.0%

现货铂金 1402.25 -10.70 -0.8% 0.7%

现货钯金 575.25 -4.28 -0.7% -11.8%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。