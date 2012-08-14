金价追随欧元走高 此前德法GDP数据略好於预期提振欧元

路透新加坡8月14日电---金价周二上涨,追随欧元的升势.德国和法国的第二季国内生产总值(GDP)数据略微好於预期,帮助缓解了市场对欧元区这两个最大经济体的担忧,从而提振欧元.

市场寄望美国、欧洲和中国的央行将祭出刺激举措支撑经济,该期望亦支撑金价.因为若央行祭出刺激举措,将提升通胀前景,并且会吸引投资者买入黄金.黄金被视为对冲通胀的良好投资标的.

0736GMT,现货金上涨0.4%至每盎司1,615.20美元,上日下跌0.6%.

美国12月黄金期货小涨0.3%,至每盎司1,617.80美元.

永丰金融集团交易主管Peter Fung称,"在人们等待央行行动时,黄金可能在每盎司1,600至1,630美元之间波动."其还表示,金价过去两日未能攻克1,625水准,来自上海的买兴减弱.

路透市场分析师王涛称,技术图显示,现货金将陷於1,605.20至1,627美元之间波动.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1615.20 5.66 +0.35 3.29

现货银 27.96 0.17 +0.61 0.98

现货铂金 1399.99 19.89 +1.44 0.50

现货钯金 577.18 7.68 +1.35 -11.54

COMEX 12月期金 1617.80 5.20 +0.32 3.26 10833

COMEX 9月期银 27.94 0.17 +0.62 0.09 3094

汇率

欧元/美元 1.2375

美元/日圆 78.58

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 兰秀娟/田建华;审校 丁琦/石冠兰/程琳

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