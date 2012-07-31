金价持稳 观望美联储会议

路透新加坡7月31日电---金价周二持稳,美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日稍後将举行政策会议,料将透露该行对货币刺激的立场,此为推动金价的关键因素.

美联储对宽松货币政策的态度模糊不定,使得金价过去两个月来陷於横向整理的走势,投资人也退场观望.

除了美联储会议外,欧洲央行也将在周四召开政策会议.由於欧洲央行总裁德拉吉上周誓言将在职责范围内竭尽所能防止欧元区瓦解,该央行面临投资者预期其将立即采取行动的压力.

"在这两个央行本周召开会议前,金价或将承受部分压力,可能跌破1,610美元,但走势几乎将完全取决於央行的政策决定,"澳新银行在研究报告中称.

0628GMT,现货金几无变动,报每盎司1,621.04美元.金价本周有望收涨1.5%,将为连续第二个月收高.

美国8月期金基本持平,报每盎司1,621.10美元.

--------------------------0628GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1621.04 0.55 +0.03 3.66

现货银 28.12 -0.02 -0.07 1.55

现货铂金 1417.24 6.79 +0.48 1.74

现货钯金 590.25 6.80 +1.17 -9.54

COMEX期货合约

8月黄金 1621.10 1.40 +0.09 3.47 627

9月白银 28.10 0.06 +0.22 0.64 3433

汇率

欧元/美元 1.2259

美元/日圆 78.22

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 王冠中/许娜;审校 蔡美珍/隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。