现货金持稳 投资者关注美联储和欧洲央行的货币政策决定

路透新加坡8月1日电---金价周三陷入狭窄区间交投,因投资者等待美联储和欧洲央行的货币政策决定,这可能将决定市场走势.
若美联储决定推出又一轮量化宽松举措,则将增强黄金作为通胀对冲工具的吸引力,因为大肆印钞最终可能推高物价.
但最新数据显示美国5月住房价格连续第四个月上涨,表明住房市场复苏继续获得动力,打压了美联储立即出台宽松政策的希望.
欧洲央行周四的政策会议也是焦点所在,特别是该行总裁德拉吉上周誓言将尽所能维持欧元区的完整之後.
"欧洲央行是主要的变数."澳新银行(ANZ,澳盛银行)驻新加坡的资深金属策略师Nick Trevethan称."焦点在於德拉吉是否在未确保管委会成员支持下就做出行动承诺."
0549GMT,现货金几无变动,报1,613.84美元.
美国12月期金则上涨0.5%,报1,617.70美元.
亚洲实货金市走势亦迟滞,市场人士等待有更明晰的价格走向指引.
"人们都退居观望,等待美联储动向."香港一交易员并称,整个市场的成交量均偏低.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1613.84 0.55 +0.03 3.20
现货银 28.00 0.09 +0.32 1.12
现货铂金 1410.99 0.69 +0.05 1.29
现货钯金 586.72 0.89 +0.15 -10.08
COMEX期货合约
12月黄金 1617.70 7.20 +0.45 3.25 202
9月白银 27.97 0.05 +0.18 0.18 3700
汇率
欧元/美元 1.2308
美元/日圆 78.13
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
--编译 许娜/张若琪;审校 丁琦/王洋
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