黄金价格持稳 有望录得5月底迄今最佳单周表现

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透新加坡7月27日电---金价周五持稳在每盎司1,600美元上方,有望录得近两个月来最大单周涨幅,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,该行将尽一切所能来避免欧元区瓦解.
过去几个月来,黄金基本跟随欧元和风险较高资产的走势.欧元区债务危机削弱黄金的避险魅力,投资者涌入美元、日圆和美国公债等更安全的资产.
尽管德拉吉发表讲话後股市走强和欧元企稳,令黄金获得支撑,但投资者正将关注焦点转向今天稍晚出炉的美国国内生产总值(GDP)数据,以从中寻找新的交易线索.
根据一项路透调查,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值料为增长1.5%,为2011年第二季以来最低.该数据或将揭示美国联邦储备理事会(美联储,FED)在推出进一步货币刺激措施方面的立场.
"若美国GDP数据逊於预期,将重燃美联储放松政策的臆测,从而令黄金受益,"新加坡Phillip Futures分析师Lynette Tan说.
市场人士也关注下周的美联储政策会议和美国非农就业岗位数据.黄金一直在1,530-1,630美元的区间内盘整,部分源於美联储对进一步宽松的态度模糊.
0621GMT,现货金小涨0.1%,报每盎司1,617.70美元.周四一度升至三周高位每盎司1,621.41美元.
金价本周有望录得逾2%的涨幅,为5月最後一周以来的最大周升幅.
美国8月期金微升0.1%,报每盎司1,616.90美元.
现货银升0.4%,至27.60美元,上日触及三周高位27.81美元.现货银有望以超过1%的周升幅作收.
现货铂金(白金)上涨0.6%,至每盎司1,408.25美元.现货铂金较现货金的价差上日扩至每盎司215.59美元,为去年12月初以来的最宽阔水平.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1617.70 2.31 +0.14 3.45
现货银 27.60 0.10 +0.36 -0.33
现货铂金 1408.25 8.35 +0.60 1.09
现货钯金 569.62 4.87 +0.86 -12.70
COMEX 8月期金 1616.90 1.80 +0.11 3.20 12368
COMEX 9月期银 27.57 0.12 +0.45 -1.24 2042
汇率
欧元/美元 1.2294
美元/日圆 78.22
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 洪曦/肖群英;审校 隋芬/戴素萍
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