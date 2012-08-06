金价在交投淡静中收高 市场对各主要央行政策无把握

* 黄金投资者对於全球各主要央行的刺激措施没有把握

* 美国期金周一成交量料成为年内最低之一

* 铂金较黄金价格仍低逾200美元/盎司

* 市场关注:周二美国将公布消费者信贷数据

路透纽约8月6日电---金价周一收高,受美国股市和原油价格涨势带动,但当日成交量料成为年内最低之一,反映黄金投资者对全球各主要央行是否进一步放宽货币政策没有把握.

金价在上周五水准上进一步扩大涨幅.空头回补亦帮助金价从上周全周累计下跌的走势中反弹.

但美国期金成交量料不到30日均值的一半,因一些投资者质疑全球各主要央行是否将推出更多货币刺激措施.这些措施将有利於黄金.

"金价一直处於这一区间的中部,等待新的刺激因素以上攻高位,"Integrated Brokerage Services LLC.贵金属交易商主管Frank McGhee称.

1900GMT,现货金价涨0.6%,报每盎司1,612.56美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金结算价升6.90美元,报1,616.20美元.

路透初步数据显示,1900GMT时成交量约为77,000口,而其30日均值约为169,000口.

原油期货,欧元和美国股市涨势的共同作用亦提振了金价.

年初迄今金价累计涨3%.

黄金的实货和投资需求错综复杂.

6月从香港到中国大陆的黄金出货量较前月下降10%.

其他贵金属中,现货白银涨0.7%,报27.95美元,现货铂金升0.1%,至1,398.24美元,现货钯金扬升1.4%,报575美元.

黄金价格较铂金周一仍高出逾200美元/盎司,上周自1月初以来首次突破这一水准.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1616.20 6.90 0.4 1605.30 1618.40 70,856

COMEX白银期货 27.863 0.062 0.2 27.565 27.950 19,448

COMEX铂金期货 1401.90 -12.50 -0.9 1390.10 1410.00 5,296

COMEX钯金期货 579.55 1.35 0.2 573.70 582.10 1,342

现货金 1612.56 9.56 0.6 1603.20 1615.00

现货银 27.950 0.200 0.7 27.630 28.000

现货铂金 1398.24 1.04 0.1 1396.00 1403.50

现货钯金 575.00 8.00 1.4 576.75 579.97

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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