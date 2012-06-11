* 对西班牙银行业救助计划的欢愉情绪消退

* 随着股市下滑,尾盘对黄金的一些避险买盘提振金价

路透纽约6月11日电---金价周一小升,随着投资人对西班牙银行救助计划的欢愉情绪降温,其他金融市场的释然涨势减退,对黄金的避险买盘浮现.

投资人寻求在黄金中避险,因投资者对西班牙债负又增加多至1,250亿美元的忧虑不断加剧,使欧元从三周高位回落,且股市回软.

2104 GMT时,现货金上涨0.2%,报每盎司1,595.69美元,因尾盘有一轮避险买盘.不过,现货金从1,607.95美元的日内高位回落,且低於1,600美元重要关口.

黄金脱离了近期和被视为较高风险资产联动的趋势.欧元,标普500指数.SPX及美国原油均收在日内低位附近,因对欧债的忧虑犹在.

但金价仍然脆弱.交易商表示,对西班牙银行业救助规模较小的失望情绪,令许多投资人不确信欧洲将承诺推出更多货币刺激措施解决区内危机,这使金价一度跌至平盘下方,触及1,583美元的日内低位.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金收升5.40美元,结算价报每盎司1,596.80美元.

金价走势震荡,汤森路透初步数据显示,成交量比平日大减,约为其30天均值的一半.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1596.80 5.40 0.3 1582.70 1609.30 109,513

COMEX白银期货 28.616 0.145 0.5 28.255 29.000 34,032

COMEX铂金期货 1449.30 24.20 1.7 1436.50 1457.00 8,598

COMEX钯金期货 625.15 13.15 2.1 612.50 630.75 1,945

现货金 1599.50 5.65 0.4 1583.30 1607.95

现货银 28.620 0.140 0.5 28.330 29.000

现货铂金 1441.74 19.74 1.4 1444.00 1452.50

现货钯金 619.22 9.57 1.6 616.50 628.49

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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