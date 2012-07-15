金价上涨 因股市和商品市场受中国数据带动走强

亚股继连涨后下滑 美元与油价复苏
路透新加坡2月17日 - 亚股近来的急涨之势放缓下来，因投资人进行获利了结；美元继周四下滑后今天微涨，OPEC继续减产的可能性提振油价上涨。
* 中国公布经济成长数据後,股市和商品市场跳升
* 分析师认为中国的GDP数据令放宽货币政策的希望增加
* 金价将录得周度升幅
路透纽约7月13日电---黄金周五上扬1.5%,受助于股市和商品市场大涨提振,因此前数据显示中国经济成长尽管放缓,但强於预期.
在周五上扬後,金价本周势将有所斩获.
被视为是全球经济引擎的中国公布,第二季经济同比增长7.6%,低於之前触动政策制定者强劲回应的8%水准.
中国经济增长率连续第六季放缓,至逾三年最疲弱水准,但分析师原先的期望值还要低许多,因欧美经济放缓的迹象.
对央行的货币政策尤其敏感的黄金也从中国GDP数据可能为进一步放宽政策敞口大门的认知中获得提振.
1743 GMT,现货金上扬1.4%,报每盎司1,592.76美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金结算价升27.40美元,报每盎司1,592.70美元,交投较通常水准略有放缓.
美股大涨1.5%,以及原油和谷物在美元走软的情况下劲升,也对金价有扶助.
在数据显示,美国7月初消费者信心降至七个月最低水准,而6月生产者物价指数(PPI)仅小增,显示通胀压力保持迟滞,且美联储仍有可能追加宽松货币政策後,金价守住涨幅.
其他贵金属中,现货银升0.9%,报每盎司27.39美元.现货铂金升1.3%,报每盎司1,427.94美元;钯金升1.6%,至582.56美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 1592.70 27.40 1.8% 1.7%
COMEX白银期货 27.380 0.219 0.8% -1.9%
COMEX铂金期货 1434.40 21.90 1.6% 2.5%
COMEX钯金期货 584.45 9.65 1.7% -10.9%
现货金 1592.76 22.27 1.4% 1.9%
现货银 27.39 0.24 0.9% -1.1%
现货铂金 1427.94 18.54 1.3% 2.5%
现货钯金 582.56 9.03 1.6% -10.7%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李军;审校 于春红
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