金价几收平盘 美联储会议记录打压进一步放宽政策希望

* 美联储发布6月会议记录後,金价缩减涨幅

* 技术图表显示金价高位和低位都降低

* 关注周四美国公布的进出口价格

路透纽约7月11日电---黄金周三几收平盘,在美国联邦储备委员会(FED,美联储)发布6月会议记录显示只有在美国经济复苏进一步趋疲的情况下,美联储官员才会一致同意推出更多刺激措施後,金价缩减稍早升幅.

会议记录显示多位委员认为近期经济的疲弱不足以为更果断的行动提供依据後,美元上涨,金价缩减涨幅.

"目前所处的环境是美元短线上涨将导致金价回落."Great Pacific Wealth Management资产配置部门主管Sean McGillivray.

"如果全球危机继续蔓延,即使是对冲通胀的黄金这种美元计价资产也很难重拾动能."他称.

金价目前徘徊在一年低点附近,分析师表示,因技术面疲弱,金价可能进一步下滑.

1839GMT,现货金小涨0.1%,报每盎司1,568.64美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金结算价跌4.10美元,报每盎司1,575.70美元,期金和现货金价格差缩窄.路透初步数据显示,成交量较其30天均值低约20%.

因有迹象显示全球经济放缓,且对美联储缺乏进一步放宽货币政策感到失望,金价在过去四个交易日大跌3%.

美联储会议记录显示,多数与会的联邦公开市场委员会(FOMC)委员不认同近期不断转弱的经济足以为更为激进的举措提供依据-至少在上周非农就业数据公布前是如此.该数据显示,6月美国就业岗位增加8万个.

金价较近1,530-1,540美元的一年低点仅高40美元,分析师表示,失守该水准可能导致金价大跌.

老牌交易员Dennis Gartman表示,金市技术图表展现的低点和高点不断降低以及自5月中200日移动均线趋势向下,预示金市将面临更大的技术性卖压.

其他贵金属中,现货银升0.6%,报每盎司26.97美元.现货铂金跌0.15美元,报每盎司1,417.18美元;钯金升0.6%,至574.53美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1575.70 -4.10 -0.3 1565.50 1583.40 120,633

COMEX白银期货 27.023 0.141 0.5 26.760 27.240 29,584

COMEX铂金期货 1431.60 1.90 0.1 1420.40 1435.90 5,934

COMEX钯金期货 582.95 6.35 1.1 575.00 583.85 1,877

现货金 1568.64 0.95 0.1 1566.11 1582.80

现货银 26.970 0.150 0.6 26.820 27.250

现货铂金 1417.18 -0.15 0.0 1424.10 1429.25

现货钯金 574.53 3.55 0.6 577.65 581.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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