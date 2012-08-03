金价持平 聚焦美国非农就业报告

路透新加坡8月3日电---金价周五变动甚微,难以从四日连跌走势中反弹,此前欧洲央行未立即推出任何新举措以遏制债务危机,而关键的美国非农就业报告出炉前,市场亦保持谨慎.

欧元兑美元跌至一周低位,因市场对欧洲央行大感失望,特别是欧洲央行总裁德拉吉誓言全力维护欧元,令市场期望央行将有大动作.

"现金为王,"Heraeus贵金属部经理Dick Poon表示,"和大宗商品相比,人们更偏好持有现金,因为他们仍担心欧元区和其他经济体的状况.整体人气还是很偏空的."

0701GMT,现货金几无变动,报每盎司1,591.21美元,此前连续四天下跌.金价本周料下跌2%,为逾一个月来最大周跌幅.

美国12月期金上涨0.2%,报1,594.40美元.

金价在接近1,580美元的支撑位上方相对持稳,周四公布的美国就业和制造业数据暗示经济仍然疲弱,市场因此仍期待新一轮货币刺激政策.

日内稍晚,市场将密切关注美国非农就业数据.7月非农就业岗位料小幅增加,但不足以压低8.2%的失业率.

路透市场分析师王涛表示,从技术图表来看,现货金有可能会跌破1,583美元的支撑位,并跌向1,572美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1591.21 1.47 +0.09 1.75

现货银 27.21 0.11 +0.41 -1.73

现货铂金 1382.30 5.30 +0.38 -0.77

现货钯金 569.25 4.05 +0.72 -12.76

COMEX期货合约

12月黄金 1594.40 3.70 +0.23 1.76 7252

9月白银 27.17 0.18 +0.65 -2.67 1907

汇率

欧元/美元 1.2197

美元/日圆 78.21

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 蔡美珍/洪曦;审校 隋芬/丁琦

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