现货金第三天上扬 受各国央行料采取刺激举措的憧憬支撑

* 金价涨势不太可能持续

* 现货金或跌至每盎司1,589美元--技术面

* 关注1230GMT公布的美国6月耐久财订单数据

路透新加坡7月26日电---金价周四微涨,为第三日上扬,因有关各国央行将推出更多刺激举措来振兴全球经济的憧憬,增强了黄金对冲通胀的吸引力.

金价周三曾涨至三周高位,因人们预计欧洲央行(ECB)将采取干预措施,以支持欧元区受困国家的财政,此前一名官员建议给予ESM银行业务牌照以扩充其火力.

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼的言论提振了欧元和股市,而近几个月来基本与风险较高资产走势保持一致的黄金也一并受益.

但分析师怀疑涨势不会延续太久,因为围绕欧洲央行和美联储计划如何应对欧债危机和支撑脆弱经济,还没有多少可靠证据.

0646GMT,现货金微涨0.1%,报每盎司1,605.89美元,周三曾升至1,609.91美元的三周高位,当时金价录得约一个月最大单日百分比涨幅.

美国8月期金下跌0.2%,报1,605.30美元.

路透市场分析师王涛表示,现货金面临1,608-1,615美元的阻力区域,日内有可能回落到每盎司1,589美元.

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投资者等待下周的美联储政策会议,寻找联储对於第三轮量化宽松的态度.

"如果金价保持在每盎司1,605美元上方,或许会有更多卖盘."一位新加坡交易商表示.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1605.89 2.01 +0.13 2.69

现货银 27.38 0.06 +0.22 -1.12

现货铂金 1399.75 8.10 +0.58 0.48

现货钯金 563.99 1.99 +0.35 -13.56

COMEX 8月期金 1605.30 -2.80 -0.17 2.46 11415

COMEX 9月期银 27.35 -0.12 -0.44 -2.04 3064

汇率

欧元/美元 1.2146

美元/日圆 78.18

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 许娜/洪曦;审校 张明均/隋芬

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