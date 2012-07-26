现货金第三天上扬 受各国央行料采取刺激举措的憧憬支撑

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
* 金价涨势不太可能持续
* 现货金或跌至每盎司1,589美元--技术面
* 关注1230GMT公布的美国6月耐久财订单数据
路透新加坡7月26日电---金价周四微涨,为第三日上扬,因有关各国央行将推出更多刺激举措来振兴全球经济的憧憬,增强了黄金对冲通胀的吸引力.
金价周三曾涨至三周高位,因人们预计欧洲央行(ECB)将采取干预措施,以支持欧元区受困国家的财政,此前一名官员建议给予ESM银行业务牌照以扩充其火力.
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼的言论提振了欧元和股市,而近几个月来基本与风险较高资产走势保持一致的黄金也一并受益.
但分析师怀疑涨势不会延续太久,因为围绕欧洲央行和美联储计划如何应对欧债危机和支撑脆弱经济,还没有多少可靠证据.
0646GMT,现货金微涨0.1%,报每盎司1,605.89美元,周三曾升至1,609.91美元的三周高位,当时金价录得约一个月最大单日百分比涨幅.
美国8月期金下跌0.2%,报1,605.30美元.
路透市场分析师王涛表示,现货金面临1,608-1,615美元的阻力区域,日内有可能回落到每盎司1,589美元.
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投资者等待下周的美联储政策会议,寻找联储对於第三轮量化宽松的态度.
"如果金价保持在每盎司1,605美元上方,或许会有更多卖盘."一位新加坡交易商表示.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1605.89 2.01 +0.13 2.69
现货银 27.38 0.06 +0.22 -1.12
现货铂金 1399.75 8.10 +0.58 0.48
现货钯金 563.99 1.99 +0.35 -13.56
COMEX 8月期金 1605.30 -2.80 -0.17 2.46 11415
COMEX 9月期银 27.35 -0.12 -0.44 -2.04 3064
汇率
欧元/美元 1.2146
美元/日圆 78.18
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 许娜/洪曦;审校 张明均/隋芬
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特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)