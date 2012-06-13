金价连续第四日上涨 关注未来技术阻力位

路透纽约6月13日电---金价周三连续第四日上涨,因在希腊关键大选前欧洲方面的不确定性令避险买盘浮现,但金价数次升穿主要图表阻力位未果,可能会引发技术性卖盘.

金价日内稍早一度升向每盎司1,625美元,因为美国公布的零售销售数据表现疲弱,令美国联邦储备委员会(美联储,FED)祭出额外货币宽松政策的可能性上升.对西班牙和意大利债务问题的担忧,以及围绕周日希腊大选的紧张情绪,亦令金价获得支撑.

金价随後削减涨幅,即便欧元保持升势.今年以来金价大致与风险资产的走势同步.在一个多月的时间里,尽管黄金近来有几波上涨行情,但金价屡屡升穿1,640美元未果.

"目前似乎金价和欧元走势不一致,我担心如果金价未能升穿1,640美元,未来几天将有50-70美元的跌幅,"Tower Trading总裁及COMEX黄金期权场内交易商Anthony Neglia说.

1839 GMT时,现货金上涨0.5%,报每盎司1,617.70美元,稍早一度高见1,624.36美元.

从图表上来看,继黄金四日涨势升穿50日移动均线後,黄金的技术前景变得光明.然而,交易商称金价必须升穿上周高位每盎司1,640美元,才能扩大涨势.

路透初步数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货收高5.60美元,结算价报每盎司1,619.40美元,成交量较30日均值低约40%.

部分投资者在美联储下周政策会议前一直在买入黄金.若美联储政策声明可能给出任何有关新刺激计划的字眼,都可能将推高金价.

其他贵金属方面,现货银下跌0.1%,报每盎司28.91美元.现货铂金(白金)上涨1%,报每盎司1,461.08美元.现货钯金走软0.6%,报每盎司616.72美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1619.40 5.60 0.3 1607.00 1626.00 118,201

COMEX白银期货 28.941 -0.008 0.0 28.700 29.095 31,718

COMEX铂金期货 1466.80 12.40 0.9 1445.90 1469.90 7,542

COMEX钯金期货 623.30 -0.95 -0.2 618.00 629.00 1,745

现货金 1617.70 8.20 0.5 1606.65 1624.36

现货银 28.910 -0.030 -0.1 28.760 29.120

现货铂金 1461.08 13.95 1.0 1450.63 1466.49

现货钯金 616.72 -3.68 -0.6 620.52 625.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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