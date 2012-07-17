金价几近持平 因美股上涨缩减跌幅

* 金价缩减跌幅,因股市上涨和回补空头

* 金价早盘下跌,因伯南克作证未暗示将进一步放宽政策

路透纽约7月17日电---金价周二几近持平,因股市持续上涨引发投资人回补早盘建立的空头头寸,当时因美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克没有暗示将推出新的刺激措施,投资人感到失望.

金价早盘下滑1%,此前伯南克在美国参议院金融委员会发表之前准备好的证词时,只是重申美联储的承诺,称如有需要,美联储将采取行动.

伯南克作证时表示,美联储准备提供进一步货币刺激以支撑在近几个月大幅放缓的经济.他说,欧债危机和围绕美国财政政策的不确定性导致融资条件收紧,进而拖累经济复苏.

黄金是传统对冲通胀的工具,较之股市和其他商品,它对美国货币宽松政策的预期更敏感.今年黄金多次下跌,因投资人对美联储没有承诺推出第三轮量化宽松政策感到失望.

"我认为金市将在一段时间呈区间走势,"期货经纪公司R.J. O'Brien高级商品交易商Phillip Streible说,不过,金价跌幅将受未来美联储可能放宽政策所限.

1709 GMT,现货金跌0.1%,报每盎司1,588.60美元,远低於稍早触及的高位1,599美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金结算价跌2.90美元,报每盎司1,588.70美元,路透初步数据显示,成交量和平均水平一致.

过去三个月金价交投在150美元的区间,大致跟随欧元兑美元走势,在市场等待美国政策方向明朗化之时,此为推动金价的主要原因.

其他贵金属中,现货银小升0.1%,报每盎司27.32美元.现货铂金涨0.1%,报每盎司1,413.25美元;钯金攀升1.5%,至581.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1588.70 -2.90 -0.2% 1.4%

COMEX白银期货 27.290 -0.031 -0.1% -2.2%

COMEX铂金期货 1419.80 2.50 0.2% 1.4%

COMEX钯金期货 583.90 6.05 1.1% -11.0%

现货金 1588.60 -1.19 -0.1% 1.6%

现货银 27.32 0.03 0.1% -1.3%

现货铂金 1413.25 1.20 0.1% 1.5%

现货钯金 581.75 8.52 1.5% -10.8%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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