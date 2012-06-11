高盛接近向道富银行出售旗下对冲基金管理部门--报载

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透纽约6月10日电---《金融时报》报导称,高盛(GS.N)就出售旗下对冲基金管理业务一事,与道富银行(STT.N)接近达成协议.若合约敲定,将会创造一家面向全球对冲基金的最大管理服务提供机构.
金融时报援引熟悉情况的消息人士报导称,高盛与道富银行的商谈已进入到"最後阶段",但尚未达成正式协定.
报导称,合并後的部门将管理近7,000亿美元资金,超越当前市场领先企业Citco.
报导还表示,高盛几个月来一直在寻求出售该部门,并与多个潜在买家进行了接触.高盛旗下对冲基金管理部门当前排名第四,管理资产规模约为2,000亿美元.
高盛发言人拒绝置评.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。