谷歌CEO因病失声离开数周 现已恢复办公

路透爱达荷州太阳谷7月12日电---谷歌(GOOG.O)首席执行官佩奇(Larry Page)已於病中康复,周一回到办公室.先前他因病失声离开数周,缺席了公司几周中最大的公共活动.

佩奇没有出席上月的股东年会,当时董事长施密特(Eric Schmidt)解释是因为"失声".之後他一直未露面,让人不禁猜测这位39岁的谷歌联合创始人的健康状况,以及他的神秘病因.

施密特没有详细解释佩奇的病因,但表示佩奇在谷歌位於Mountain View的总部参加会议.

施密特周四在太阳谷举行的Allen & Co年度会议上对记者称:"他仍在康复.现在好多了.他周一在办公室.佩奇主持的会议,他有讲话,但声音很轻."

佩奇不加解释的离开,正值投资者迫切希望了解该公司以Nexus 7平板电脑进军硬件领域、与亚马逊(AMZN.O)和苹果(AAPL.O)竞争的想法.

施密特称,Nexus 7平板电脑"第一周需求很棒",但没有详细解释.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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