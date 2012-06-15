希腊周日选举将决定其在欧元区去留

路透雅典6月14日电---在争夺周日选举胜利的道路上,激进左派与保守派并驾齐驱.这场选举将决定希腊在欧元区的去留,而且有可能把目前这场动荡扩散到全球金融市场中去.

国际援助方提供1,300亿欧元救助基金的同时要求希腊执行严苛的紧缩政策,选民对此深感厌烦,希腊主要政党也因此遭殃,导致5月6日选举中没有产生明确获胜的一方,而在即将进行的再次选举中,选民似乎也分歧甚大.

现年61岁的保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)走的是强烈偏向欧洲的路线,他向因五年紧缩政策而怒不可遏的希腊人民发出警告,称放弃在欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划中的责任,意味着希腊将退出欧元区.

"选举关乎我们子孙的未来--不管我们留在欧元区与否,"萨马拉斯周三在希腊北部对支持者表示,"这才是周日利害攸关的地方."

左翼激进联盟党领导人、现年37岁的齐普拉斯誓言废除援助协议,国有化银行业并停止私有化.他的主张在欧盟资本和金融市场上激起千层浪.

他的想法得到希腊民众热烈响应,目前希腊失业率创纪录,接近23%,政府又一轮接一轮地削减开支,民众深感绝望.第一轮大选过後,齐普拉斯由一介无名之辈一举跃升为希腊第二大政党的领军人物.

希腊的资金将在数周内耗尽,而欧盟夥伴国已经提出警告,除非希腊履行预算和改革承诺,否则将不会向其进一步提供援助资金.齐普拉斯认为欧盟只是在虚张声势,并表示他希望希腊留在欧元区.

"如果一国离开欧元区,那麽欧元区就会崩溃,"他周四对希腊电视台说."如果他们不向我们提供下一笔贷款,欧元区第二天就会解体."

大选两周前公布的最新一次民调结果显示,两大政党势均力敌.五次民调显示萨马拉斯略占上风,两次民调显示齐普拉斯领先.民调机构称自那以後结果没有发生太大变化.(完)

--编译 郑茵/艾茂林;审校 张涛

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