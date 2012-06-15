希腊选举後欧元区或调整救助条件的具体条款

路透布鲁塞尔6月14日电---欧元区官员表示,不管希腊周日选举中哪一方获胜,欧元区都不会放弃该国救助计划中的主要目标,但或许会考虑在如何达成目标方面上,对新政府作出一定让步.

而是否让步,也要看新政府是否准备坚持走预定的紧缩道路.而且即使是这样的让步,一些政策制定者也不愿意提供.

如果希腊拒绝2月敲定的救助协议,什麽情况都有可能发生,要求希腊退出欧元区的压力也会增大.

"主要目标不能变,"欧盟一位高层官员对路透表示,"实现的途径可以有一些通融,但目标不能通融."

并无希腊政党呼吁退出欧元区,但左翼激进联盟党SYRIZA不接受救助协议下的严苛条款.该党与保守派新民主党的支持率不相上下.

SYRIZA领导人齐普拉斯认为,他可以为希腊争取到有利得多的条款--欧盟领导人对这一观点持普遍否定意见.

"如果希腊人没有兑现承诺,没有实现其财政上的诺言,也没有偿还贷款,斯洛伐克将要求该国退出欧元区."斯洛伐克总理Robert Fico周四对国会表示,尽管他表示欧洲应尽力让希腊跟上队伍.

法国总统奥朗德(Francois Hollande)也警告称,如果希腊对救助条款食言,那麽该国可能将回到使用旧货币德拉克马(Drachma)的时代.

"鉴於是希腊的朋友,我不得不提醒的是,如果让外界感到希腊想要背弃承诺,并且置经济复苏的前景于不顾,那麽一些欧元区国家将宁愿让其从区内消失."他说.

如果SYRIZA在大选中获胜,引发该国重新启用德拉克马的恐慌,那麽受到欧洲央行支持的希腊央行将立刻采取行动.

希腊央行有能力在发生储户挤兑的情况下,以紧急流动性援助(Emergency Liquidity Assistance)的形式向该国银行直接注入现金.尽管该援助是经由欧洲央行提供的,但可由希腊独自出资.

欧洲央行也将密切关注形势进展,并与欧元区其他央行保持联系,以防西班牙等国也出现民众挤兑现象.

一位德国的欧盟官员表示,不管何方赢得希腊大选,都会给予希腊新政府最後一次机会.

"将给新政府一个非常明确的100天计划.如果不能全面实施该计划,那麽一切就将结束,"该官员说,"对希腊民众来说这是一次非常痛苦的选举,被要求支持令他们陷入困境的保守派."

官员们称,由於希腊大选结果及其对欧元区的影响具有不确定性,欧元区财长周日晚间将举行电话会议.欧元区财长例行会议定於6月21日在卢森堡举行.(完)

--编译 郑茵/洪曦/杜明霞;审校 张涛/艾茂林

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