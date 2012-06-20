希腊新联合政府宣誓就职

* 组建由保守派领头的联合政府,内阁成员尚不明确

* 新政府将寻求修改节支条款

路透雅典6月20日电---保守派领导的政府周三执掌希腊,承诺就放宽严苛的国际救助条款进行协商,助该国人民重获尊严,并带领希腊渡过40年来最大的危机.

萨马拉斯(Antonis Samaras)宣誓就任希腊总理,结束了困扰金融市场多周,并危及希腊在欧元区前途的不确定性.

萨马拉斯将执掌由新民主党和泛希腊社会主义运动(泛希社运)组成的联合政府.萨马拉斯出生于显赫的希腊家庭,并且是一位毕业于哈佛大学的经济学家.泛希社运从1974年起一直主宰希腊政坛.

"我深知对我们国家来说,此刻是多么关键,"萨马拉斯在就职典礼结束後表示.

"我十分明白希腊人民的痛苦,他们需要重获尊严.我清楚经济必须快速复苏,才能重建社会公平和团结."

执政联盟内的各政党正在竞相设法消除公众对其的成见,克服左翼激进势力的阻挠,并对欧元区其他成员国施压,说服他们放宽救助条件.

内阁成员尚未任命,不过预计将会由一位技术型的银行家担任财长.

执政党派领导人表示,将成立一个小组与欧盟和IMF重新协商1,300亿欧元救援计划的条件,谈判可能导致希腊与以德国为首的国际出资人摊牌,德国表示援助条件可以调整但不能推倒重来.

新民主党和泛希社运以往并未进行过什麽合作,自1974年军政府倒台後,两党轮流执政,直至去年经济危机迫使他们组成国家联合政府共同掌权.

这一届联合政府将享有充分权力,这还是希腊数十年来的第一次--去年的联合政府和1989年的执政联盟在权力上均受到限制.

这个执政联盟还得到较小的民主左翼党(Democratic Left party)的支持,该党派领导人Fotis Kouvelis呼吁政府"逐步摆脱那些敲诈社会的救助条件".

执政联盟三党之一的一位官员表示,他们已经达成一致,任命National Bank(NBGr.AT)董事长Vassilis Rapanos担任财长.Rapanos是一位经济学教授,在之前的泛希社运政府中深入参与过经济的改革工作.

预计稍後将宣布其他部长的任命.

泛希社运党魁韦尼泽洛斯警告将在欧盟进行一场"大战",协商可增进成长并控制失业率的新救助协议."最重要的议题是这个国家谈判团队的组建,而且要确保可以成功,"他对记者说.

泛希社运和民主左翼党均已拒绝在内阁安排资深政治人物,可能改由技术官僚出任,此举可能会削弱他们对新政府的承诺.

"这个政府寿命将是短暂的.外界将大失所望,支持度会迅速下降,"独立政治分析师John Loulis说,"新政府将完全由新民主党运作,其他两个较小的盟友已经开始推脱责任了."

德国对萨马拉斯仍有怀疑,他在泛希社运掌权时曾反对救助,但去年底泛希社运政府开始崩盘时,立场却转为审慎支持.

"目前需要的是更多决心,来迅速落实已经同意的措施,"德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称.

德国政府发言人说,总理默克尔致电萨马拉斯,祝他"好运并成功完成眼前的艰钜任务",而且邀请他到柏林访问.(完)

--编译 梁睿雪/郑茵/李婷仪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。