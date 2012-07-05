希腊在国际贷款人到访之际力争放宽援助条件

路透雅典7月5日电---希腊新政府周四挑起重任,试图说服访问雅典的国际贷款人放宽援助希腊的条件.

宣誓就职数小时後,希腊新财长史托纳拉斯就将会见三方国际贷款机构--欧盟、欧洲央行与国际货币基金组织(IMF)的高层官员.

他们目前正在雅典评估希腊进展缓慢的财政调整与改革进程.这些措施是1,300亿欧元金援方案对希腊提出的条件.

目前欧洲的政策措施正转向更侧重经济增长,希腊联合政府想抓住这一机会,争取放宽金援方案的附加条件.严厉的增税、裁减就业岗位与减薪措施,已致使希腊经济连续第五年深陷衰退.

在6月17日的重新选举後,希腊面临巨大的公众压力.左翼激进联盟党阵营凭借撕毁援助协议的承诺,在此次选举中跃升至第二的位置,这提升了希腊退出欧元区的前景.

但是,由萨马拉斯领导的希腊三党联合政府面临欧洲夥伴国、尤其是出资大国德国的强大阻力.德国称虽对调整计划持开放态度,但不会改变目标.

若希腊无法获得下一笔315亿欧元的援助款项,该国现金几周内就将耗尽.

欧盟/欧央行/IMF代表团领导人将与希腊政府举行初轮会谈.他们预计将在本周结束时离开雅典,但代表团中的技术性人员将留下来审查希腊遵守援助条款的情况.

代表团高层预计会在7月稍晚重返雅典.届时国际贷款方才会决定就金援计划作出何种调整,以顾及希腊5月与6月两次选举期间的政治瘫痪与超出预期的经济衰退.

希腊政府称希望实施减税、冻结公共部门裁员,并对贫困阶层与失业群体提供更多帮助,还寻求将削减赤字的时间再宽限两年.

希腊已经提出扩大和加快私有化进程,以此作为放宽援助要求的交换条件.

希腊议会周五起将展开为期三天的讨论,总理萨马拉斯将陈述政府政策.对联合政府的信任投票预定周日晚些时候举行.(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。