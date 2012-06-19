希腊政局风险变为更多经济不确定性

资料图片显示一名希腊示威者扛着国旗游行。希腊的大选结果避免了欧元区分裂的短期危险，但却丝毫没有找回欧洲及全球经济丢失的神奇要素--信心。 REUTERS/Yannis Behrakis

撰稿 全球经济主编 魏伦

路透伦敦6月18日电---希腊的大选结果避免了欧元区分裂的短期危险,但却丝毫没有找回欧洲及全球经济丢失的神奇要素--信心.

投资者和企业高管理应权衡风险,但他们在应对不确定性方面做得很糟,而此次选举已令反对援助计划的极端左翼党派获胜这一巨大风险,转变为新的不确定性.在选举中险胜的希腊保守派领导人萨马拉斯将寻求如何修改援助计划?欧元区其他国家将如何回应?

再加上美国和中国的增长疲弱,难怪信心会如此明显地缺乏.凯恩斯将信心视为经济增长所需的无形的万能药.

"确实,结果要比原本预计的好,但一切有关重新谈判、脆弱的联盟,以及围绕增长计划的不确定性依然没有改变,"爱丁堡Standard Life Investments的全球策略主管Andrew Milligan表示.

他说道,欧元区所经历的就像是最近英国的天气--阴沉而压抑,间或出现一缕阳光.

"商界希望看到全球经济正在增长,他们应该正在乐观地盘算如何扩张、聘雇和投资,"Milligan表示.

而实际上,企业正趋於保守.

全球第二大卡车生产商沃尔沃(VOLVb.ST)正在重新考虑在欧洲的增产事宜."鉴於欧洲当前的经济形势,我们正在评估是否将按计划执行此前宣布的加快生产计划,"该公司周一表示.

与此相呼应的是,瑞典工业的排头兵、全球领先的大轴承生产商SKF AB (SKFb.ST)上周表示,欧元区危机,加之中国的经济增长放缓,正令信心和需求受挫.

与上述悲观论调相符的是,不仅仅是法国的汽车销售出现下滑,甚至更有韧性的德国也是如此.

"全球经济正在放缓,而此时的政策面依然充满变数,这使得投资变得非常困难,"投行Jefferies驻香港首席全球股票策略师Sean Darby表示.

**增长何在?**

Darby称,中国放宽了一些政策,但对其他领域紧抓不放.美国明年面临财政紧缩,欧元区执着于撙节措施.

"我目前找不出有任何一个经济体具有自然的促增长政策.一个都没有."

Darby称,投资者难以判断许多政府支持的货币竞贬作法之影响性,而本月西班牙突然承认需要外部力量来援助该国银行业,加剧了欧元区危机的不确定性.

他说,"像西班牙这样一个国家,竟然能够矢口否认问题有严重,接着突然就获得1,000亿欧元的银行业援助资金,这个事实必定会令市场人士担忧还有其他许多事情也遭到隐暪."

德国化学公司EvonikRAGES.UL的东家周一决定取消公司首次公开发行(IPO),原因归咎於市场的高度不确定性,特别是欧元区.这起IPO原本可能成为逾一年来欧洲最大IPO.

汽车运动竞赛公司Formula One及伦敦高端珠宝商Graff也已推迟了IPO.

那麽究竟需要什麽才能重振信心?

除了需要证据表明,希腊终於正视问题,并重拾债权人的信任之外,市场也急着见到加强财政、银行业及政治一体化的路线图.这也就是6月28-29日欧盟(EU)峰会至关重要的原因.

如果没见到官员承诺欧元区正在讨论以某种形式发行欧元区共同债券,债券投资者很可能会继续逃离意大利和西班牙,推升二者公债收益率(殖利率)至无法从债市再融资的水准.

到那个时候,这两个分属欧洲第三及第四大的经济体,将不得不效仿希腊、葡萄牙和爱尔兰,向国际货币基金组织(IMF)及欧盟申请紧急贷款.

西班牙公债收益率周一蹿升至欧元问世以来的最高位,因为希腊大选带来的激励涨势在短短几个小时内退潮.意大利公债收益率亦跳涨.

**采取什麽行动?**

伦敦谘询公司Absolute Strategy Research总经理Ian Harnett预计,2012年底希腊仍将留在欧元区.他指出,事到如今市场应该承认,存在一种竭尽所能保持欧元区完整的政治意愿.

为此,Harnett认为未来几周最起码需要充实整个欧元区银行存款担保这一构想的实质内容,以防出现破坏性银行挤兑的风险.

"我们觉得,如果不对存款担保,就必须要控制资本.你宁可要选择何者呢?"Harnett问道.

花旗首席经济学家布堤尔(Willem Buiter)也同意,最快在下周峰会上就能提出一份对於银行联盟的计画蓝图,存款担保也将是其中的一部分.

他还预期欧元区在适当时候将强化欧洲稳定机制(ESM)救助基金的作用,使之能够帮助重新安排欧元区政府债券.但布堤尔仍认为希腊在某个时点将退出欧元区.他还创造了"希腊退出"(Grexit)这个词.

"最终我们认为,银行业联盟、扩大ESM作用,再加上一个主权债重组机制,应足以维持16个国家的欧元区."他在一场电话会议表示.

布堤尔赞成给握有5,000亿欧元资金的ESM一纸银行执照,使其拥有更强的金融实力.但他表示此构想还未获得足够的支持.

"可能还得经历几次恐慌,才能克服德国和欧洲央行的反对,让那个想法得以实现."布堤尔说.

欧洲以外的许多学术界和决策官员之所以沮丧,布堤尔的这番讲话可谓切中要害:总要到欧元区开始濒临深渊,其领导人才会仔细考虑采取彻底的措施来巩固欧元的基础.

"欧元区和其他发达经济体的政要们,似乎总是认识不到采取果断政策行动的必要性,而是在被逼入绝境後以折衷办法及防御性政策干预来应对."康乃尔大学经济学教授Eswar Prasad称.其也是华府布鲁金斯学会的资深研究员.

为了重建信誉并恢复增长,Prasad主张政治家应振作决心挑战强大的既得利益阶层,并对产品、劳动力和金融市场进行结构性改革.

这将为随後出台控制公共债务的措施创造一些空间.

"全球经济复苏正受制於政治边缘政策,从而引起政策麻痹,损及信心并妨碍了宏观政策工具产生效力.由於在政治领导方面不能够采取果断一致的政策行动,实在很难看到复苏增强动力."Prasad在布鲁金斯学会一篇论文中写道.(完)

--编译 丁琦/兰秀娟/张若琪;审校 郑茵/蔡美珍

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