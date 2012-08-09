独家：希腊将重启公共部门裁员计划--消息人士

路透雅典8月9日电---多位政府官员周四表示,希腊将重启其劳动力储备措施,该计划瞄准了4万名公务人员,他们最终将被解雇.此举凸显出政府决心践行其对国际贷款人做出的节支115亿欧元的许诺.

政府经济团队将向支持执政联盟的政治领导人呈示计划的细节,因为只有这样才能说服国际贷款人继续援助希腊.

一位要求匿名的官员对路透表示:"这次将推进劳动力储备计划...上次没有执行."

希腊去年承诺将逐步在目前拥有70万名雇员的公共部门裁员3万名,作为援助协议的一部分.

另一位匿名官员表示:"该项措施或许不会立即产生大幅的节支,但将使我们的所有改革努力具有可信性."

政府部门支出的削减和公共部门的合并,将节约大概40-50亿欧元的资金.

这些官员表示,节支的一大部分将来自於另一轮公共部门薪资、养老金和福利的削减,因为不计利息支付,这一部分支出占到了820亿欧元政府年度支出的三分之二.

上述官员称,政府还计划解雇上万名临时合同工.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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